Дипломат 'поставил на место' россиянку в ООН: та несла чушь о 'репрессиях' в Украине

Сергей Кислица уже не впервые вынужден "отражать" атаку российской делегации на заседаниях Генассамблеи ООН.

https://glavred.info/ukraine/diplomat-postaviv-na-misce-rosiyanku-v-oon-ta-verzla-durnyu-pro-represiji-v-ukrajini-10526609.html Ссылка скопирована

Кислице не понравился "наезд" российской делегатки / коллаж Главреда. Фото: facebook / Sergiy Kyslytsya, скриншот

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица в очередной раз "указал место" российской делегации на заседании Генассамблеи ООН - после того, как представители страны-агрессора несли откровенный бред о притеснениях русскоязычных и жаловались международному сообществу на "репрессии" в Украине.

Спор между Кислицей и одним из членов российской делегации вспыхнул тогда, как украинский дипломат выступил на испанском перед голосованием по проекту "Крымской" резолюции.

Россиянка заявила, что целью Киева является якобы "человеконенавистническая политика, направленная на уничтожение всего российского в Украине - притеснения русскоязычных, ликвидация российской идентичности".

видео дня

"К примеру, представитель Украины готов на Генассамблее ООН выступать на любом языке, кроме русского. Поскольку боится использовать русский язык из-за возможных репрессий своего собственного правительства", - придумала российская дипломатка.

На что Кислица уже в сети прокомментировал, что не знает, "лечится ли это".

"Es que no estoy curada...",- говорит Lucía, героиня фильма выдающегося испанца, Педро Альмодовара, "Женщины на грани нервного срыва". Где-то так на грани срыва была сегодня пособница Москвы в Генеральной Ассамблее ООН", - написал Кислица.

Как писал Главред, Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН. Также дипломат призвал россиян "собирать манатки и отправляться на рубеже 1991 года".

Кроме того, Кислица призвал переименовать Россию в Московию, чтобы вернуть стране-агрессору ее историческое название. Нынешняя все равно была украдена.

Напомним, представителя России впервые не включили в состав Международного суда ООН. В то же время избрали представителей Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.