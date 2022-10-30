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"Диверсионная операция": эксперт выдвинул неожиданную версию взрывов в Севастополе

30 октября 2022, 17:32

Столб дыма характерен для долгосрочного горения какого-то крупного объекта, подчеркнул Павел Нарожный.

Севастополь
В Севастополе прогремели мощные взрывы / Telegram

В случае атаки на корабли РФ в Севастополе украинской диверсионной лодкой, в месте взрыва должен был подниматься огромный столб дыма, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

"Был бы взрыв, "хлопок", как говорится. Столб дыма характерен для долгосрочного горения какого-то крупного объекта – вертолета, корабля, подводной лодки, склада топлива. Но не одной лодки, которая несла на себе 100-150 килограммов взрывчатки. Она бы взорвалась, и на этом все закончилось", – пояснил он в комментарии Каналу 24.

Диверсионная операция

Эксперт не исключил, что взрывы в Севастополе могли быть результатом "небольшой диверсионной операции".

"Что-то близко подошло к этому кораблю, и он загорелся", – сказал собеседник и не исключил, что могла быть атака беспилотников.

Он также предположил, как могли запустить беспилотники для удара по оккупантам в Севастополе.

"Скажем, наш какой-то катер вышел на расстояние 50 километров от Одессы и запустил 5-10 диверсионных беспилотников, которые удаленно управлялись. Пять из них сбили, а другие долетели и подожгли свои цели. Да, это возможно", – добавил Нагорный.

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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