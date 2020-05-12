В Сеть слили базу данных с миллионами водительских прав украинцев

В Сеть слили базу данных по водительским правам украинцев / УНИАН

В мессенджере Telegram заработал чат-бот UA Baza, выдающий персональные данные и документы украинцев. В частности, в нем предлагается приобрести базу данных, включающую в себя 26 млн водительских удостоверений.

По словам главы общественной организации Электронная демократия Владимира Флёнца, бот UA Baza также имеются данные государственного реестра, а также базы популярной службы доставки Новая почта и пароли из социальных сетей Вконтакте и Linkedin. Сам Фленц полагает, что в утечке виновен новый электронный сервис Дия.

В Министерстве цифровой трансформации любую причастность сервиса Дия к утечке данных отрицают и утверждают, что в Дии отсутствуют собственная база данных, а лишь отражает информацию из реестров.

"В Украине 9,5 миллионов водительских удостоверений, 6,5 миллионов из которых отображаются в Дии. В сети появилась информация о 26 миллионах водительских удостоверений", – говорят в ведомстве.

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил - предварительный анализ информации, которую распространяет бот UA Baza, продемонстрировал - ресурс использует устаревшие базы данных, которые уже давно доступны в т.н. Даркнете. В частности, это база данных Приватбанка, а также других частных (негосударственных) баз данных.

Напомним, Дия - проект Министерства цифровой трансформации, который должен объединить государственные услуги и документы в электронной форме. В феврале 2020 года заработало мобильное приложение под таким названием, а в апреле стала доступна и обычная веб-версия сервиса. На данный момент в приложении доступны электронные варианты ID-карты, загранпаспорта, водительского удостоверения, студенческого и военного билета.