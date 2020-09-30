Для туристов из Украины открыли еще четыре страны: куда можно поехать

Украинцы могут поехать еще в четыре страны / pixabay.com

Украинцы получили возможность путешествовать в 52 страны мира. Список "зеленых" стран пополнился еще четырьмя государствами - это Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября.

"Хотя туристический сезон завершился, путешествовать можно, и по состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга 3 сентября добавилось 4 страны", - сказал министр иностранных дел.

Полный список стран, в которые украинцам разрешен въезд:Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Кулеба также рассказал, чтоправительство не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину.

"Это (ограничение въезда, - ред.) было форс-мажорным решением, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан. Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии могли въезжать в нашу страну... На сегодня у правительства нет намерения внедрять очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину", - сказал глава МИД.

Напомним: