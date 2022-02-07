До 60 тысяч в сутки: в Минздраве назвали сроки резкого COVID-всплеска в Украине

Ляшко рассказал, когда волна коронавируса пойдет на спад / УНИАН

Уже в ближайшие две недели ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Такой прогноз озвучил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Согласно нашим прогнозам в ближайшие две недели эта цифра (количество случаев коронавируса, - ред.) может еще вырасти - до 60 тысяч в сутки", - сказал Ляшко.

Министр также спрогнозировал, когда украинцам ожидать спада заражений после прохождения пика.

"Учитывая опыт других стран, где от начала роста заболеваемости до пика проходило около одного месяца, а в Украине рост длится уже четыре недели подряд. На следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавируса, а уже с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", - рассказал Ляшко.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.

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