Новый антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине более 43 тыс. больных

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской, Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве, на Ровенщине, Хмельниччине и Сумщине.
По состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболел 4381 ребенок и 873 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 328 человек; летальных случаев - 174; выздоровели 9 497 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской, Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве, на Ровенщине, Хмельниччине и Сумщине.
Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2869;
- Винницкая область – 1356;
- Волынская область – 1034;
- Днепропетровская область – 2115;
- Донецкая область – 1799;
- Житомирская область – 3310;
- Закарпатская область – 882;
- Запорожская область – 1060;
- Ивано-Франковская область – 1959;
- Киевская область – 1551;
- Кировоградская область – 331;
- Луганская область – 805;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 921;
- Одесская область – 4136;
- Полтавская область – 1202;
- Ровенская область – 2521;
- Сумская область – 2073;
- Тернопольская область – 1664;
- Харьковская область – 1789;
- Херсонская область – 1058;
- Хмельницкая область – 2081;
- Черкасская область – 1166;
- Черновицкая область – 994;
- Черниговская область – 1311.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 213 675 человек;
- выздоровели - 3 660 351 пациент;
- летальных исходов - 100 983;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 404 417.
Как сообщал Главред, "красная" зона карантина в Украине может существенно расшириться. По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону оказались девять областей: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.
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