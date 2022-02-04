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Новый антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине более 43 тыс. больных

4 февраля 2022, 08:20
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской, Львовской и Житомирской областях,  а также в Киеве, на Ровенщине, Хмельниччине и Сумщине.

коронавирус
Коронавирус атакует Украину / Коллаж ua.depositphotos.com

По состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболел 4381 ребенок и 873 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 328 человек; летальных случаев - 174; выздоровели 9 497 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской, Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве, на Ровенщине, Хмельниччине и Сумщине.

Отметим, за сутки 2 февраля коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. COVID-19 выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны. В том числе заболели 4446 детей.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 2869;
  • Винницкая область – 1356;
  • Волынская область – 1034;
  • Днепропетровская область – 2115;
  • Донецкая область – 1799;
  • Житомирская область – 3310;
  • Закарпатская область – 882;
  • Запорожская область – 1060;
  • Ивано-Франковская область – 1959;
  • Киевская область – 1551;
  • Кировоградская область – 331;
  • Луганская область – 805;
  • Львовская область – 3791;
  • Николаевская область – 921;
  • Одесская область – 4136;
  • Полтавская область – 1202;
  • Ровенская область – 2521;
  • Сумская область – 2073;
  • Тернопольская область – 1664;
  • Харьковская область – 1789;
  • Херсонская область – 1058;
  • Хмельницкая область – 2081;
  • Черкасская область – 1166;
  • Черновицкая область – 994;
  • Черниговская область – 1311.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 4 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 213 675 человек;
  • выздоровели - 3 660 351 пациент;
  • летальных исходов - 100 983;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 404 417.

Как сообщал Главред, "красная" зона карантина в Украине может существенно расшириться. По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону оказались девять областей: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.

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