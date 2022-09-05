Добровольный воинский учет для женщин: в Раде поддержали важный законопроект

В Раде сделали заявление насчет воинского учета для женщин / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект, которым предусмотрено сделать добровольным воинский учет для женщин.

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа. Детали она раскрыла в своем Facebook.

Нардеп уточнила, что профильный парламентский комитет поддержал соответствующий законопроект в первом чтении.

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"Комитет нацбезопасности и обороны одобрил (в 1 чтении) законопроект, делающий воинский учет для женщин добровольным. Надеюсь на скорое голосование в зале", - написала Пидласа.

Воинский учет для женщин в Украине

Как известно, Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения по изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановка на воинский учет женщин.

Как заявляла заместитель министра обороны Анна Маляр, опыт развертывания всех военных частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Маляр сообщила, что при этом в ВСУ остается потребность в специалистах по медицине, радиотехнике, пищевым технологиям.

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