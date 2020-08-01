В МИД рассказали, будет ли Донбасс влиять на политику Украины и какой статус ожидает регион

Особых полномочий у ОРДЛО не будет - Кулеба / УНИАН

После деоккупации отдельные районы Донецкой и Луганской областей вернутся в Украину на правах широкой децентрализации. Однако у регионов не будет права блокирования общенациональных украинских инициатив высокого уровня.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Главком.

По его словам, форма территориального устройства после реинтеграции ОРДЛО по-прежнему будет унитарной. Другие вопросы Киев готов обсуждать.

"Мы остаемся унитарным государством, децентрализованным. Обо всем остальном надо договариваться, но мы именно этим и занимаемся", - сказал министр.

Кроме того, Украина будет настаивать на полном выводе незаконных иностранных вооруженных формирований, расформировании подразделений и выводу военной техники и вооружений.Читайте такжеБудут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака

"То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены. А они могут себя называть хоть нацгвардия, хоть "милиция", хоть "полиция" или "внутренние войска", - добавил Кулеба.

Также он подчеркнул, что Украина будет обсуждать режим правопорядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но главным условием является функционирование на данных территориях украинских органов власти.

Ранее новый глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина готова пойти на определенные компромиссы в рамках переговорного процесса.