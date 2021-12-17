"Дорого обойдется": в ЕС предупредили Россию о последствиях вторжения в Украину

Урсула фон дер Ляйен предупредила РФ о санкциях / Фото Reuters

Если российские войска вторгнутся в Украину, Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся Российской Федерации. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, страны ЕС готовы к санкциям, если Россия выступит против Украины, передает Reuters.

"Пусть не будет никаких сомнений. Если Россия выступит против Украины, Союз сможет принять санкции, которые могут дорого обойтись. Мы проделали свою работу в этом отношении", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС.

Как сообщал Главред, в Европарламенте приняли важную резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению суровых санкций против России в случае эскалации. За резолюцию проголосовали 548 евродепутатов, против выступили 69, воздержались 54.

Российские войска у границы Украины

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года – американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

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Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что Россия использует скопление своих войск возле украинской границы как потенциал для шантажа. Таким образом РФ пытается влиять не только на Украину, а прежде всего на западные государства, сказал президент.

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