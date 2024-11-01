"Доставали людей из горящего дома": РФ запустила по Украине ракеты и 48 дронов

Есть пострадавшие и разрушения в нескольких областях. В одной из областей спасатели доставали людей из горящего дома.

https://glavred.info/ukraine/dostavali-lyudey-iz-goryashchego-doma-rf-zapustila-po-ukraine-rakety-i-48-dronov-10610366.html Ссылка скопирована

Удар по Полтавщине/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Полтавской области

Кратко:

Оккупанты ночью запустили по Украине 48 дронов и 3 ракеты Х-59/69

Удалось сбить 31 дрон и 1 ракету, еще часть дронов локально потеряны

В ряде областей есть пострадавшие и разрушения

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 1 ноября, совершили очередную атаку по Украине ракетами и дронами. Они запустили по территории нашего государства три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированных территорий Херсонщины, а также 48 дронов с направлений Орел и Курск. Захватчики запускали как дроны "Шахед", так и другие беспилотники, тип которых не удалось установить.

Кроме этого, оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

видео дня

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 вражеского БПЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БПЛА полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные из-за активного противодействия не достигли целей", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

"По предварительным результатам обошлось без жертв. Однако, в результате российской ракетно-дроновой атаки из-за падения обломков повреждены несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома на Полтавщине, Черкасщине, Киевщине и Одесщине", - рассказали в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине ввечером 31 октября и 1 ноября/ Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

На Полтавщине повреждены жилые дома

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что россияне вечером 31 октября несколько раз атаковали Полтавскую общину. Захватчики ударили дронами по гражданской инфраструктуре.

"В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственная постройка. Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших", - рассказал Пронин.

В Черкасской области повреждена жилая инфраструктура

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что ночью враг снова атаковал Черкасскую область.

"По воздушным целям работали средства ПВО. Результаты уточняем. Обломки "шахедов" натворили беды. В частности, на Золотонощине повреждена жилая инфраструктура. Но самое главное - без пострадавших. Все профильные службы работают. Подробнее позже", - отметил он.

В Киевской области повреждены 2 частных дома

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что вражеские дроны атаковали ночью Киевскую область. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 2 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки", - говорится в сообщении.

В Одесской области под ударом оказалась пожарная часть

В Одесской области вечером 31 октября оккупанты ударили ракетой по пожарной части.

"Под ударом оказалась пожарная часть. Два спасателя, которые бежали в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Повреждения получили пожарные машины и пожарная часть", - сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По Сумской области враг бил КАБами и из артиллерии

В Сумской области ночью и утром россияне совершили четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано шесть взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская и Великописаревская громады, сообщили в Сумской ОГА.

"Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва) и осуществил пуски КАБ (2 взрыва). Великописаревская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв). Сегодня ночью в небе над Сумщиной наши зенитчики уничтожили 7 вражеских "Шахедов"", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее появились подробности атаки на ДТЭК, стало известно, будут ли отключения света в Киеве. В результате падения обломков "Шахеда" во время атаки России на Киев 31 октября была повреждена высоковольтная линия ДТЭК. Энергетики предупреждают, что линия требует "существенного восстановления".

Также Главред сообщал, что в ночь на 1 ноября РФ ударила по Одессе ракетой с кассетной боевой частью. Под ударом оказалась пожарная часть. Спасатели в этот момент шли в укрытие, двое спасателей ранены.

Напомним, в ночь на 1 ноября Харьков был под вражеским ударом, есть пострадавшие. Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и пригороду областного центра.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред