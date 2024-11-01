Переговоры и прекращение огня не интересуют: чего на самом деле хочет Путин

Путин отверг любое прекращение огня путем переговоров.

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Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главные тезисы:

Путин не заинтересован в переговорах

Россия хочет выполнит все цели своей "СВО"

Прекращение огня даст Кремлю время на восстановление

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах о прекращении войны, поскольку стремится полностью уничтожить Украинское государство. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

"Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится достичь своей цели - уничтожить украинскую государственность", - говорится в сообщении. видео дня

Так аналитики прокомментировали сообщение о том, что президент Сербии Александр Вучичи во время разговора с Путиным поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "СВО" в Украине.

В ISW также напомнили, что российский диктатор во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров.

"Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным - время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину", - заявили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Россия не стремится к мирным переговорам. Единственная причина, почему РФ могла бы быть заинтересована в переговорах, - это желание заставить Украину капитулировать.

Зеленский сказал, что прекращение страной-агрессором Россией воздушных атак на украинские энергетические объекты и грузовые суда может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

Он также говорил, что переговоры между Украиной и Россией могут состояться в Индии, и премьер-министр Нарендра Моди мог бы выступить в роли посредника. Однако, такие переговоры должны проходить "в нашем формате", поскольку война происходит на украинской земле.

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