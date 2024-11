Переговоры и прекращение огня не интересуют: чего на самом деле хочет Путин

Главные тезисы:

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах о прекращении войны, поскольку стремится полностью уничтожить Украинское государство. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Так аналитики прокомментировали сообщение о том, что президент Сербии Александр Вучичи во время разговора с Путиным поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "СВО" в Украине.

В ISW также напомнили, что российский диктатор во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров.

"Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным - время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину", - заявили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.