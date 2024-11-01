Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Переговоры и прекращение огня не интересуют: чего на самом деле хочет Путин

Мария Николишин
1 ноября 2024, 09:22
103
Путин отверг любое прекращение огня путем переговоров.
Переговоры и прекращение огня не интересуют: чего на самом деле хочет Путин
Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главные тезисы:

  • Путин не заинтересован в переговорах
  • Россия хочет выполнит все цели своей "СВО"
  • Прекращение огня даст Кремлю время на восстановление

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах о прекращении войны, поскольку стремится полностью уничтожить Украинское государство. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

"Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится достичь своей цели - уничтожить украинскую государственность", - говорится в сообщении.

видео дня

Так аналитики прокомментировали сообщение о том, что президент Сербии Александр Вучичи во время разговора с Путиным поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "СВО" в Украине.

В ISW также напомнили, что российский диктатор во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров.

"Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным - время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину", - заявили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Россия не стремится к мирным переговорам. Единственная причина, почему РФ могла бы быть заинтересована в переговорах, - это желание заставить Украину капитулировать.

Зеленский сказал, что прекращение страной-агрессором Россией воздушных атак на украинские энергетические объекты и грузовые суда может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

Он также говорил, что переговоры между Украиной и Россией могут состояться в Индии, и премьер-министр Нарендра Моди мог бы выступить в роли посредника. Однако, такие переговоры должны проходить "в нашем формате", поскольку война происходит на украинской земле.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией Институт изучения войны
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне продвинулись вперед на Курщине: в ISW рассказали детали

Россияне продвинулись вперед на Курщине: в ISW рассказали детали

08:46Мир
Ракеты по Москве и десант в Крыму: что ждет РФ после выборов в США и кто победит

Ракеты по Москве и десант в Крыму: что ждет РФ после выборов в США и кто победит

08:00Гороскоп
Вступление КНДР в войну: как такой шаг повлияет на решение по ударам по РФ - ОП

Вступление КНДР в войну: как такой шаг повлияет на решение по ударам по РФ - ОП

07:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему кофе никогда нельзя заливать кипятком: простое объяснение

Почему кофе никогда нельзя заливать кипятком: простое объяснение

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Пристегнуть ремни безопасности: в ноябре Украину накроют сильные магнитные бури

Пристегнуть ремни безопасности: в ноябре Украину накроют сильные магнитные бури

"Я с Олей мужчина": Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской

"Я с Олей мужчина": Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской

Наталья Могилевская показала младшую дочь

Наталья Могилевская показала младшую дочь

Последние новости

09:36

Как эффективно отмыть плесень на стене: чудодейственные способы

09:22

Переговоры и прекращение огня не интересуют: чего на самом деле хочет Путин

09:16

Карта Deep State онлайн за 1 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 01 ноября (обновляется)

08:46

Россияне продвинулись вперед на Курщине: в ISW рассказали детали

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
08:31

"Говорил Алле гадости": у Пугачевой и Галкина начались проблемы в браке - росСМИ

08:28

Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году: что стало помехой

08:10

Кто помогает ВСУ и зачем Зеленский поехал в Исландиюмнение

08:00

Ракеты по Москве и десант в Крыму: что ждет РФ после выборов в США и кто победитВидео

Реклама
07:37

Вступление КНДР в войну: как такой шаг повлияет на решение по ударам по РФ - ОП

06:48

Россияне усовершенствовали "Шахеды" и разработали "невидимые" артсистемы - ISW

05:06

Какая 100-я цифра между 1 и 100: сложная задача для людей со сверхспособностямиВидео

04:30

Даже очищенные простоят целый год: как правильно хранить грецкие орехи

04:02

Только настоящий гений может решить эту "дьявольскую" загадку за 30 секунд

03:30

Что такое "калабаня": лишь единицы знают правильный ответВидео

01:44

Разрушена гражданская инфраструктура: Харьков под вражеским ударом, есть пострадавшие

01:40

Лезут с техникой: россияне пытаются ворваться в Курахово - военный

01:30

Звезда "Списка Шиндлера" и "Заложницы" завершает кинокарьеру

01:00

Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

00:45

Инфляция набирает обороты: в Украине ожидается ускоренный рост цен

Реклама
00:27

Есть раненые: РФ ударила по Одессе ракетой с кассетной боевой частьюФотоВидео

00:07

Первая леди удивила костюмом на Хэллоуин: как она прогулялась в виде пандыВидео

31 октября, четверг
23:47

США советовали Зеленскому записать видеозавещание: рассекречены детали начала войны

22:55

Военные КНДР сами "рвутся" в Украину: СМИ раскрыли причины

22:38

Людей выносили из горящих домов: РФ ударила Шахедами по ПолтавщинеФотоВидео

22:33

Когда украинцам ждать отключений света: эксперт поделился прогнозом

22:33

Очень папина девочка: как сейчас выглядит 19-летняя дочь Алана Бадоева

22:26

От него нет отбоя: салат "Графский" - гости будут в восторгеВидео

22:02

США могли помешать РФ напасть на Украину: почему Байден не принял решение

21:44

Не спешите выбрасывать: чайные пакетики можно с легкостью использовать в быту

21:33

"Болит ужасно": невестка путинистки Наташи Королевой получила травму - детали

21:25

"Новая" жена Виктора Павлика шокировала певца

20:57

Мир на грани 3 Мировой: ИИ назвал страну, которая первая применит ядерное оружие

20:56

8 тысяч солдат КНДР вступят в бой в ближайшие дни: заявление США

20:45

Ким Чен Ыну грозит ответка от Украины: Зеленский назвал сценарий

20:43

РФ изменила тактику обстрелов "Шахедами": чем опасна новая стратегия оккупантов

20:43

В Киеве и других областях очень громко: Украина под атакой баллистики и шахедов

20:19

Гайтана похвасталась взрослой дочкой

20:11

Что сделать, чтобы не укачивало в транспорте: простые и проверенные методыВидео

19:49

Теряют 200 человек в день: оккупанты в сложном положении возле Часового Яра

Реклама
19:44

Надвигается похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:40

"Я с Олей мужчина": Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской

19:35

Одесский депутат влип в скандал с "плохим языком": появилось разъяснениеВидео

19:32

Томагавки в Украине и планы РФ на новую войну: у Зеленского сделали заявление

19:10

Исчезнут на глазах: эксперт назвал лучшее средство от царапин на стекле

19:10

Про Tomahawk: что нужно знатьмнение

18:45

"Главная битва осени": оккупанты нацелились на важный город Донецкой области

18:36

Наталья Могилевская показала младшую дочьВидео

18:23

"Вопрос в днях": Зеленский сказал, когда РФ бросит корейцев в бой против ВСУВидео

18:21

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024: точная датаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять