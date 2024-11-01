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Есть раненые: РФ ударила по Одессе ракетой с кассетной боевой частью

Ангелина Подвысоцкая
1 ноября 2024, 00:27
64
Под ракетным ударом оказалась пожарная часть.
удар по Одессе
РФ ударила ракетой по Одессе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Россияне ударили по Одессе ракетой. Под ударом оказалась пожарная часть. Об этом сообщает ГСЧС.

Взрыв прогремел во время воздушной тревоги. Спасатели шли в укрытие и в этот момент враг ударил по городу ракетой.

"2 спасателя, которые следовали в укрытие во время воздушной тревоги, получили ранения, сейчас они в больнице, с ними работают медики. Повреждения получили пожарные машины и пожарная часть. Циничный удар по тем, кто спасает других!" - говорится в сообщении.

видео дня
  • Удар по Одессе 31 октября
    Удар по Одессе 31 октября фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе 31 октября
    Удар по Одессе 31 октября фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе 31 октября
    Удар по Одессе 31 октября фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе 31 октября
    Удар по Одессе 31 октября фото: Олег Кипер
  • Удар по Одессе 31 октября
    Удар по Одессе 31 октября фото: Олег Кипер
  • Удар по Одессе 31 октября
    Удар по Одессе 31 октября фото: Олег Кипер

Мониторинговый канал monitor отмечает, что оккупанты ударили по Одессе крылатой ракетой с кассетной боевой частью.

Смотрите видео о ракетном ударе по Одессе:

удар по Одессе
РФ ударила ракетой по Одессе / фото: скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее писал Главред, в ночь на 31 октября вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову. Удар пришелся на жилой многоэтажный дом. На месте прилета возник пожар. В результате удара РФ разрушен почти весь подъезд жилого дома.

Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате авиаудара по многоэтажке в Харькове количество раненых возросло до 34 человек. По его словам, погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет.

Также 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летели по направлению в столицу. Начальник КМВА Сергей Попко писал, что в 5:40 в области и на подступах к Киеву работала ПВО.

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