Пророссийского блогера-провокатора Стахива с пятого раза отправили в СИЗО

Стахива подозревают в мошенничестве и несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ. 25 сентября в его доме провели обыск.

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Стахива отправили за решетку / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Пророссийского блогера-провокатора Остапа Стахива в среду, 2 октября, отправили в СИЗО без права внесения залога. О решении Галицкого райсуда Львова сообщает Суспильне.

В суде Стахив несколько раз подал ходатайство об отводе судьи, но запрос оставили без рассмотрения, расценив его как злоупотребление права подозреваемым.

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Прокурор настаивал на содержании Стахива под стражей без права внесения залога из-за опасения, что блогер может сбежать или уничтожить доказательства.

Стахив в зале суда назвал действия правоохранителей "фарсом", а сторону обвинения обвинил в предвзятости, передает корреспондент Суспільного.

Меру пресечения Стахиву в рамках этого уголовного производства избрали только с пятого раза.

Кто такой Остап Стахив Остап Стахив называет себя львовским блогером. В "ковидные" времена - перед полномасштабным вторжением России - организовывал митинги антивакцинаторов в Киеве и других городах, распространял дезинформацию о коронавирусе и контактировал с россиянами. В ноябре 2021 года Стахиву объявили подозрение из-за "планов свергнуть конституционный строй". Тогда Стахив опроверг в соцсетях официальную информацию о коронавирусе. Он вышел из СИЗО под залог в миллион гривен.

Остап Стахив - последние новости

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности сообщили о проведении обысков у блогера Остапа Стахива. В Нацполиции отметили, что он выдавал фиктивные удостоверения журналиста.

Всего за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения Стахив организовал "движение антивакцинаторов", под видом которого подстрекал людей к массовым беспорядкам и захвату госучреждений.

Напомним, в ноябре 2021 года Стахив получил свое первое подозрение - правоохранители инкриминировали ему призывы к свержению конституционного строя. Провокатору тогда удалось выйти из СИЗО под залог в миллион гривен.

Уже во время полномасштабного вторжения Стахив, будучи под следствием, продолжал резко высказываться в сторону работников ТЦК, а впоследствии организовал "журналистские курсы", где учил людей провоцировать военных на камеру.

Стахив известен своей лояльной к россиянам позицией. Поддерживал дружеские связи с уже ликвидированным херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым.

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