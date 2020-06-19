Жуткое ДТП в Харькове: мажорка Зайцева ошарашила суммой выплат пострадавшим

Зайцева выплатила семьям пострадавших в ДТП по 31 гривне / politeka.net

Смертельное ДТП в Харькове на Сумской - Алена Зайцева, приговоренная к 10 годам лишения свободы за ДТП в Харькове 18 октября 2017 года, начала выплаты пострадавшим с 31 гривны 67 копеек.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Зайцева сегодня выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн. каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", — заявила Матвеева, передает Укринформ.

Согласно решению суда, Зайцева обязана компенсировать пострадавшим около 3 миллионов гривен.

"Что касается второго осужденного за то же ДТП — Геннадия Дронова, который отбывает срок на Полтавщине и должен уплатить такую же компенсацию, — то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", — добавила адвокат.

Жуткое ДТП в Харькове на Сумской

Напомним, в 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар. В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева, обнаружили множество нарушений. Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.