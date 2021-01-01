Два телеканала второй год показывают поздравление Порошенко вместо Зеленского

Два канала второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского / Фото: скриншот

В новогоднюю ночь 5 канал и телеканал Прямой в 23:55 поставили поздравление бывшего президента Петра Порошенко, а действующего гаранта Владимира Зеленского показали в другое время.

В эфире телеканалов можно было увидеть, что новогоднее обращение экс-президента завершилось в 00:00.

Отметим, оба СМИ непосредственно связанные с бывшим гарантом.

На "5 канале" поздравление Зеленского показали раньше, чем обращение пятого президента. Затем включили видео Порошенко в 23:55.

Канал "Прямой" поступил иначе: сначала включил новогоднее поздравление Порошенко, а затем Зеленского. Но приветствие президента не пришлось на наступление Нового года.

Читайте такжеНовогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцыПоздравление Порошенко было кратким – чуть более четырех минут, а у Зеленского заняло 14 минут. В ролике бывшего главы государства также выступила его жена Марина Порошенко.

"Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", – сказал он.

Порошенок преимущественно говорил об евроинтеграции. Разумеется, упомянул и об ошибках действующей власти.

Новогоднее обращение Зеленского 2021: