Два телеканала второй год показывают поздравление Порошенко вместо Зеленского

СМИ связывают с бывшим главой государства.
В новогоднюю ночь 5 канал и телеканал Прямой в 23:55 поставили поздравление бывшего президента Петра Порошенко, а действующего гаранта Владимира Зеленского показали в другое время.
В эфире телеканалов можно было увидеть, что новогоднее обращение экс-президента завершилось в 00:00.
Отметим, оба СМИ непосредственно связанные с бывшим гарантом.
На "5 канале" поздравление Зеленского показали раньше, чем обращение пятого президента. Затем включили видео Порошенко в 23:55.
Канал "Прямой" поступил иначе: сначала включил новогоднее поздравление Порошенко, а затем Зеленского. Но приветствие президента не пришлось на наступление Нового года.
Читайте такжеНовогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцыПоздравление Порошенко было кратким – чуть более четырех минут, а у Зеленского заняло 14 минут. В ролике бывшего главы государства также выступила его жена Марина Порошенко.
"Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", – сказал он.
Порошенок преимущественно говорил об евроинтеграции. Разумеется, упомянул и об ошибках действующей власти.
Новогоднее обращение Зеленского 2021:
Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал им быть здоровыми и счастливыми.
Также президент в ходе своего поздравления обратился к жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и призвал их перевести часы назад.
Президент отметил, что хочет сказать в центре Донецка, что мир в Украине наступил, а также написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте - на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты".