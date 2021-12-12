Две школьницы зверски издевались над пенсионером 3 часа и довели его до смерти

Юные девушки положили на мужчину дверь и прыгали на нем.
В Хабаровском крае, Россия, две школьницы 14 и 16 лет до смерти избили пожилого мужчину.
Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ, они пришли в квартиру к мужчине 1961 года рождения и начали над ним издеваться. После этого жуткого случая пострадавшего госпитализировали. Но от полученных травм он скончался.
Полиция задержала девушек.
Также, по данным Telegram-канала "Подъем", девушки отняли у него 10 тыс. рублей. Они положили на него дверь и начали сверху прыгать. Неадекваты прыгали на своей жертве около трех часов.
Более того, в момент задержания копами девушки угрожали пустить газ и убить правоохранителей.
Напомним, в Харькове произошла массовая драка между полицейскими и задержанными. Копы задержали 7 граждан. При этом последние сопротивлялись.
Также ранее в Чигирине Черкасской области девушка попала в больницу после визита к местной бизнеследи.
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