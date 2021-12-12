В Харькове неадекваты избили копов: 5 полицейских в больнице

Копы попали в больницу / УНИАН

В Харькове произошла массовая драка между полицейскими и задержанными. Копы задержали 7 граждан. При этом последние сопротивлялись.

Как сообщает пресс-служба Харьковской области, группа полицейских приехала по вызову о массовой драке в Киевском районе. Правоохранители пытались успокоить группу людей, однако стали жертвами нападения.

"На месте происшествия находилась группа лиц, которые сопротивлялись полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Следователям Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство ч.1 ст. 28, ч. 2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении полиции.

Копы задержали 7 граждан в возрасте от 19 до 50 лет. Им уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Реклама

Если суд докажет их вину, то им грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Чигирине Черкасской области девушка попала в больницу после визита к местной бизнеследи.

Она пыталась забрать зарплату свекрови у местной предпринимательницы. Однако та попала ей в голову вазой.

Также ранее в Днепре случилась ужасная трагедия. Там мужчина вытолкал с балкона квартиры 20-летнюю девушку. Между ними произошла ссора.

Читайте также: