В Харькове неадекваты избили копов: 5 полицейских в больнице

Пять копов госпитализировали в больницу.
В Харькове произошла массовая драка между полицейскими и задержанными. Копы задержали 7 граждан. При этом последние сопротивлялись.
Как сообщает пресс-служба Харьковской области, группа полицейских приехала по вызову о массовой драке в Киевском районе. Правоохранители пытались успокоить группу людей, однако стали жертвами нападения.
"На месте происшествия находилась группа лиц, которые сопротивлялись полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Следователям Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство ч.1 ст. 28, ч. 2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении полиции.
Копы задержали 7 граждан в возрасте от 19 до 50 лет. Им уже сообщено о подозрении в совершении преступления.
Если суд докажет их вину, то им грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, ранее в Чигирине Черкасской области девушка попала в больницу после визита к местной бизнеследи.
Она пыталась забрать зарплату свекрови у местной предпринимательницы. Однако та попала ей в голову вазой.
Также ранее в Днепре случилась ужасная трагедия. Там мужчина вытолкал с балкона квартиры 20-летнюю девушку. Между ними произошла ссора.
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