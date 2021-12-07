Двое детей подорвались на бомбе, которую смастерил их дедушка: суд поставил точку в резонансном деле

Мужчину признали виновным в гибели детей / rivnenews.com.ua

На Ровенщине по вине мужчины погибли двое его внуков. Дети взорвались на взрывном устройстве, которое изготовил их дедушка.

Суд отклонил апелляционные жалобы прокурора, который просил увеличить срок наказания до 15 лет, пишут "Рівненські новини".

Собирал боеприпасы и делал взрывчатку

Трагическое событие в поселке Смыга Дубенского района произошло еще в 2019 году. В то время обвиняемому Николаю Середюку было 59 лет и он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Так называемым хобби мужчины был сбор на полигоне боеприпасов, по которым он сооружал взрывоопасные предметы.

Дети погибли на месте

Когда дедушки не было дома, 11-летняя девочка и 13-летний мальчик открыли сейф в летней кухне. В нем они обнаружили коробки с надписями "золотые монеты" и "серебряные монеты", которые внешне не вызывали никакой опасности.

Читайте такжеВо Львове взорвался химзавод по изготовлению медицинского кислорода Когда мальчик открыл одну из коробочек, произошел взрыв. Как выяснилось, в ней было встроено взрывное устройство. Малолетние дети погибли на месте происшествия.

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Какое наказание понесет мужчина

Ровенский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы прокурора, который просил увеличить срок наказания до 15 лет, защитника обвиняемого и представителя потерпевших, которые просили изменить квалификацию по умышленному убийству на убийство по неосторожности и назначить наказание в пределах санкции статьи 119 суда первой инстанции.

На суде дедушка погибших детей уверял, что не желал смерти своим внукам.

Приговором Ровенского городского суда ему присудили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что ученик пятого класса школы во Вьетнаме умер после взрыва телефона. Он использовал свой мобильный на онлайн-уроке, когда тот внезапно взорвался и поджег его одежду. Ребенка спасти не удалось.

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