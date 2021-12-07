УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Двое детей подорвались на бомбе, которую смастерил их дедушка: суд поставил точку в резонансном деле

7 декабря 2021, 14:37
Прослушать новость
Остановить

Прокурор и сторона защиты требовали изменить приговор.

Мужчину признали виновным в гибели детей / rivnenews.com.ua

На Ровенщине по вине мужчины погибли двое его внуков. Дети взорвались на взрывном устройстве, которое изготовил их дедушка.

Суд отклонил апелляционные жалобы прокурора, который просил увеличить срок наказания до 15 лет, пишут "Рівненські новини".

Собирал боеприпасы и делал взрывчатку

Трагическое событие в поселке Смыга Дубенского района произошло еще в 2019 году. В то время обвиняемому Николаю Середюку было 59 лет и он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Так называемым хобби мужчины был сбор на полигоне боеприпасов, по которым он сооружал взрывоопасные предметы.

Дети погибли на месте

Когда дедушки не было дома, 11-летняя девочка и 13-летний мальчик открыли сейф в летней кухне. В нем они обнаружили коробки с надписями "золотые монеты" и "серебряные монеты", которые внешне не вызывали никакой опасности.

Читайте такжеВо Львове взорвался химзавод по изготовлению медицинского кислорода Когда мальчик открыл одну из коробочек, произошел взрыв. Как выяснилось, в ней было встроено взрывное устройство. Малолетние дети погибли на месте происшествия.

Реклама

Какое наказание понесет мужчина

Ровенский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы прокурора, который просил увеличить срок наказания до 15 лет, защитника обвиняемого и представителя потерпевших, которые просили изменить квалификацию по умышленному убийству на убийство по неосторожности и назначить наказание в пределах санкции статьи 119 суда первой инстанции.

На суде дедушка погибших детей уверял, что не желал смерти своим внукам.

Приговором Ровенского городского суда ему присудили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что ученик пятого класса школы во Вьетнаме умер после взрыва телефона. Он использовал свой мобильный на онлайн-уроке, когда тот внезапно взорвался и поджег его одежду. Ребенка спасти не удалось.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Ровно взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «Двое детей подорвались на бомбе, которую смастерил их дедушка: суд поставил точку в резонансном деле». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиДоллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал сроки Приносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчасПриносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчас Доллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причинуДоллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутПопробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минут Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученыхКак кофе влияет на зрение человека - ответ ученых
14:38

Горячая финалистка Танцев со звездами в купальнике засветила голые ягодицы на трескучем морозе

14:37

Двое детей подорвались на бомбе, которую смастерил их дедушка: суд поставил точку в резонансном делеВидео

14:35

В Черкасской области мужчина зверски изнасиловал 7-летнюю родственницу и снимал все на видеоВидео

14:07

Детей от пневмококка будут прививать бесплатно: Минздрав хочет дополнить календарь вакцинацииВидео

14:02

Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут

Реклама
13:59

Нападение России на Украину и "красные линии": в Кремле назвали сценарий диалога Путина с БайденомВидео

13:49

Аркадий Бабченко. Первое поражение Путина и окно возможностей для УкраиныВидеоблоги

13:44

Сбил женщину и не подпускал врачей: за полицейского в Одессе взялось ГБРВидео

13:32

Смертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварииВидео

13:23

Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара

13:00

Гороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

12:56

В Украине могут увеличить штрафы за долги по коммуналке: подробности

12:54

Кого Байден назначит послом США в Украине: стало известно имя кандидатуры

12:53

Ударит мороз, завалит снегом: синоптик рассказала, где и когда ждать ледяной "ад"Видео

12:50

Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратитьВидео

12:28

Имя, возраст, болезни и группа крови: в Днепре стали выдавать специальные браслеты с QR-кодомВидео

12:15

Подарок на Новый год 2022 для кота: чем порадовать пушистого любимца - идеи презентов

12:11

Экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре КиеваВидео

12:02

Сумщина собирается перевыполнить план "Большой стройки" на местных дорогах

11:40

ДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертвВидео

Реклама
11:25

Средняя зарплата в Украине – до 19 тысяч гривен: в Кабмине сделали прогноз на ближайшие 3 годаВидео

11:23

Украину накроет густой туман: в каких областях ухудшится погода

11:22

"Российские ребята уедут в гробах": Резников объяснил, что нужно для отражения удара РФВидео

11:17

51-летняя Ирина Билык показала, как выглядела 30 лет назад

10:38

"Переходите на итальянский": в ресторане в Виннице клиентов якобы отказались обслуживать на украинском

10:24

"Ненавижу украинский": обругавшая таксиста пассажирка извинилась, когда увидела себя в Сети

09:58

Сердце запустилось лишь через 20 минут: украинки в Египте реанимировали утопленникаВидео

09:26

Жуткое ДТП под Черниговом: 11 погибших, много пострадавших

09:26

Много крови и нечеловеческий крик: мусоровоз на глазах у матери раздавил 6-летнюю девочку в НежинеВидео

09:15

К чему снится собака: толкование известных сонников

09:03

После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президентаВидео

09:03

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

09:00

Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

08:49

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколькоВидео

08:26

Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

08:22

Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсямнение

08:06

США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFPВидео

07:56

Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговорыВидео

07:34

В Одессе подростки ради шутки подмешали 14-летней девочке антисептик в колу, она попала в больницуВидео

07:13

Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантинаВидео

Реклама
07:05

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

06:30

Гороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год ТиграВидео

06:27

Острые заявления и шаг к санкциям: к чему приведут обвинения Лукашенкомнение

06:01

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

05:50

Тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление, – врач

05:41

Эти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

05:40

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

05:10

Без трусов, без лифчика, без фотошопа: экс-ВИА Гра шокировала фанатов полной обнаженкой

04:50

Зима опоздала: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки похолоданияВидео

03:46

Безысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитник

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять