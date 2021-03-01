Двое украинских дипломатов "погорели" на контрабанде и коррупции

Кулеба срочно отозвал в Киев двух дипломатов / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше из-за подозрения в коррупции.

Сотрудников украинского посольства поймали "на горячем" на границе в воскресенье, 28 февраля. В служебном авто они пытались вывезти из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Об этом Кулеба сообщил на странице в Facebook.

"Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", - написал министр.

В связи с инцидентом Кулеба принял три решения:

Обоих сотрудников отозвали из долгосрочной загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов планируют завершить все формальности по этому вопросу.

Против обоих сотрудников начнут дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Кулеба пообещал, что расследование будет тщательное и быстрое.

МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами.

"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения", - добавил глава МИД Украины.

Напомним: