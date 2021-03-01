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Двое украинских дипломатов "погорели" на контрабанде и коррупции

1 марта 2021, 10:07
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Сотрудники посольства пытались вывезти из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

МИД Украины
Кулеба срочно отозвал в Киев двух дипломатов / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше из-за подозрения в коррупции.

Сотрудников украинского посольства поймали "на горячем" на границе в воскресенье, 28 февраля. В служебном авто они пытались вывезти из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Об этом Кулеба сообщил на странице в Facebook.

"Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", - написал министр.

В связи с инцидентом Кулеба принял три решения:

  • Обоих сотрудников отозвали из долгосрочной загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов планируют завершить все формальности по этому вопросу.
  • Против обоих сотрудников начнут дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Кулеба пообещал, что расследование будет тщательное и быстрое.
  • МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами.

"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения", - добавил глава МИД Украины.

Напомним:

  • Сотрудники польской пограничной службы обнаружили на участке границы с Украиной дельтаплан и его 44-летнего украинского пилота-контрабандиста. У мужчины пограничники обнаружили контрабандный товар на огромную сумму.
  • Правоохранительные органы разоблачили масштабную схему контрабанды табачных изделий в Украину из оккупированной территории Донецкой области.
  • Известно, что переправлять товар через границу контрабандистам помогали военнослужащие ВСУ.
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