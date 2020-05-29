В Раде рассказали, будут ли отбирать гражданство за паспорта РФ у жителей ОРДЛО

В Раде рассказали, будут ли отбирать гражданство за паспорта РФ / УНИАН

Власти Украины не могут автоматически лишать гражданства тех украинцев, которые живут в аннексированном РФ Крыму / временно оккупированных районах Донбасса и получили российские паспорта.

С таким мнением в интервью порталу ЛБ выступил депутат фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Александр Мережко ‒ по совместительству замруководителя украинской делегации в ТКГ на переговорах в Минске.

"Украинская конституция запрещает лишать украинского гражданства. Это императивная норма. Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию", – рассказал нардеп.

Читайте такжеПутин поманил паспортом РФ: кому светит упрощенный порядок получения гражданстваКроме того, нардеп Мережко сомневается, что необходимо изменять Конституцию Украины ‒ в вопросе легализации двойного гражданства. Народный избранник уверен, что люди, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и аннексированном Крыма, по-прежнему граждане Украины.

"Не уверен, что сегодня целесообразно менять текст Конституции. Предположим, мы возвращаем Крым и Донбасс. Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством. Мы им скажем, что отказываемся от них только потому, что они не сдали украинский паспорт, как этого требует процедура? С точки зрения права и Конституции Украины, они по-прежнему являются гражданами нашей страны", – обозначил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который автоматически признает граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. До этого спикер нижней палаты российского парламента, Госдумы, Вячеслав Володин рассказывал о том, что в 2019-м гражданами России стали около 500 тысяч людей из Украины, из Белоруссии, Армении и других республик бывшего СССР.