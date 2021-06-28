"Е**нутая привычка напяливать вышиванки": менеджер Fozzy Group влип в скандал из-за гнусных высказываний

Слава Баранский влип в скандал из-за гнусных высказываний / скриншот Linkedin

Блогер и один из маркетинг-директоров известной сети Fozzy Group Слава Баранский стал объектом активного обсуждения и хейта в соцсетях из-за высказываний о концерте российского певца Басты, "сельскую тупость" и "достоинство" в Украине.

В результате многие украинцы требуют бойкотировать супермаркеты сети, пока Баранского не уволят. В Fozzy Group в понедельник, 28 июня, сообщили, что проводят служебное расследование, а на период, пока оно проводится, Баранский сложил свои полномочия.

"В публикациях, которые сейчас ходят в соцсетях, есть обвинения в непатриотичности одного из наших сотрудников. Во-первых, мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания. Во-вторых, хотим отметить, что Слава Баранский не является директором по маркетингу Fozzy Group. Слава присоединился как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад. Эта информация, которая активно распространяется, не является правдивой", - пояснили в компании.

"Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. Сейчас Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования", - добавили в Fozzy Group.

Там также заверили, что не разделяют высказывания Славы Баранского и подчеркнули, что "Fozzy Group и в частности "Сильпо" занимают проукраинскую позицию".

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Чем возмутил пользователей соцсетей Слава Баранский

Все началось с Facebook-сториз Славы Баранского, на которых видно сцену выступления российского певца Басты.

"Красава Баста! Сельскую тупость победит только город, который кладет б.. (игнорирует. - Ред.) на ценности села", - говорилось в одной из сториз Славы Баранского.

"Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются. А Украина достались только "достоинство" и "европейские ценности", - говорилось в другой его истории.

Эти скрины опубликовал в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко и ряд СМИ.

Отметим, Баста ранее выступал в аннексированном Крыму, а в 2017 году выбирал "лучшую песню о Крымскиом мосте". Однако Министерство культуры Украины сообщило, что СБУ не вносило Басту в список людей, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, и 25 июня он выступил в Киеве.

Скандал начал набирать обороты, когда в Сети появился еще один скрин сообщения Баранского, где он написал по-хамски о вышиванках.

"Радует, что из года в год е**нутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое", - написал Баранский.

Впоследствии пользователи начали публиковать и другие гнусные высказывания Баранского. А владелец этих аккаунтов начал быстро подчищать свои страницы, а некоторые - просто удалил полностью.

Сейчас Слава Баранский ограничил доступ к своим постам соцсетях, но в одном из них объяснил свою позицию относительно сториз (чем фактически признал, что они настоящие).

"Мне хочется передать контекст ситуации, это были высказывания - грубые и циничные - для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу, и для них я перегнул палку", - написал Слава Баранский.

По его словам, в каждое сообщение "вкладывался один смысл, прочитався другой".

"Когда я писал о вышиванках, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина, используя свои супермощные символы, двигалась вперед, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю", - пояснил он.

Слава Баранский добавил, что из-за проукраинской позиции по Крыму и Донбассу потерял "любимую работу в 2014 году".

"С того же года все свои силы я отдавал украинским проектам - своему и как наемный сотрудник. Можно семь лет создавать, не имея вдохновения от окружающего мира? Нет", - подытожил он.

Ранее в Харькове 26-летняя девушка обругала парад вышиванок, назвав его участников "быдлом", которое занимается х**ней", а лозунг "Слава Украине" - нацистским. После этого оскорбления девушка стала "звездой" в Сети и объектом хейта. А вскоре ее уволили с работы.