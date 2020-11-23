"Эффективно и опасно": глава патрульной полиции испытал электрошокер

Евгений Жуков рассказал о преимуществах электрошокера

Глава департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе новый электрошокер Taser Х2.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой департамента в понедельник, 23 ноября. По словам Жукова, этот электрошокер используют силовики в более чем 100 странах мира и он является безопасным способом обезвредить правонарушителя – с минимальным риском нанесения вреда ему и полицейскому. Также использование Taser одобрено Минздравом.

Вскоре после этих слов один из ассистентов выстрелил в спину Жукову из электрошокера. Спустя несколько секунд оцепенения на мате, он поднялся. Полицейский рассказал, что это было неприятно, но он цел и здоров. Жуков объяснил, что после выстрела его мышцы максимально сократились, однако при этом он оставался в сознании и свободно дышал.

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"Как только Taser выключили, неприятные ощущения прошли. Сейчас я чувствую себя как после изматывающей тренировки и точно не готов вступать в драку", – описал ощущения Жуков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал эти испытания в Twitter. Он написал, что шокер обездвиживает нарушителя, но не наносит ему серьезных ранений.

"Неприятно, но эффективно и менее опасно!", – добавил он.