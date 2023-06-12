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Эколог пояснил, как ударит по акватории Черного моря подрыв Каховской ГЭС

Дмитрий Видоменко
12 июня 2023, 20:20 обновлено 12 июня, 20:20
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По словам эколога, миллионы тонн грунта, которые сотни лет копились под водами Днепра, все будут в считанные дни смыты в Черное море.
Черное море, Балинский
Черное море, Балинский / коллаж Главред, фото УНИАН и "Зелений лист"

Отходы промышленности − ведь Каховское водохранилище использовалось в целом ряде химических производств – после подрыва ГЭС всерьез ударят по акватории Черного моря. Об этом в интервью Главреду сказал химик, биолог, глава ОО "Зелений лист" Владислав Балинский.

"Подрыв Каховской ГЭС — это трагедия планетарного масштаба. Объясню почему. Во-первых, пресноводные стоки рек, которые формируют соотношение биогенных элементов в Черном море, в северо-западной его части формируются тремя большими реками — Днепром, Дунаем и Днестром. Составляющая Днепра в этом достаточно серьезная, и именно он оказывает влияние на побережье Одесского залива, потому что течение направлено от устья Днепро-бугского лимана в сторону Одессы, Румынии и Болгарии", − сказал он.

Повышение такого количества стоков с растворенными в них химическими веществами, говорит Балинский, легко спровоцирует неприятные морские явления.

"Именно стоки трех рек формируют приток биогенов в Черное море. В Одессе на протяжении нескольких лет мы наблюдали процессы так называемого токсичного цветения. Речь шла о массовом развитии микроорганизмов, в первую очередь цианобактерий или сине-зеленых водорослей, а также целого ряда других такого же рода одноклеточных водорослей, которые при массовом размножении вызывают токсичные явления. Ведь речь идет об отравлении воды рядом химических веществ, вплоть до фиксации цветения динофитовых (красных) водорослей, или так называемого красного прилива. Это явление достаточно известно в более южных широтах, и оно считает опасным, потому что были зарегистрированы смертельные случаи при употреблении морепродуктов из-за того, что эти микроорганизмы выделяют большое количество ядовитых веществ в окружающую среду. А поскольку эти вещества еще и летучие, то такие вещества выделяются и в воздух. Повышение такого количества стоков с растворенными в них химическими веществами (а только из реки Днепр они увеличатся в сотни раз), в дальнейшем приведет к токсическим цветениям, что может спровоцировать заморные явления", − сказал эколог.

Кто такой Владислав Балинский

Владислав Балинский - химик, биолог, одесский экоактивист. Глава общественной организации "Зеленый лист", которая защищает зеленые зоны Одессы от застройки. Был в числе экспертов "группы 2 мая", занимавшейся расследованием пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Также выступал за снос памятника Екатерине ІІ в Одессе.

По его словам, миллионы тонн грунта, которые сотни лет копились под водами Днепра, все будут в считанные дни смыты в Черное море.

"Самый длительный и самый серьезный фактор влияния на Черное море — вынос органики в виде громадного количества отложений, нерастворимых в воде: илы сапропель, которые накапливались десятки лет, остатки растений, животных и смыв скотомогильников с прибрежной части населенных пунктов. А также остатки промышленности, ведь Каховское водохранилище использовалось в целом ряде химических производств в Кривом Роге и ряде других городов. Все это будет смываться в море. Смытие сапропеля со дна Каховского водохранилища зависит от ряда факторов и его сложно спрогнозировать. Мы пока не знаем, на какую высоту была разрушена плотина: если осталась хотя бы половина, то смывание сапропеля здесь будет в меньшей степени. Самое главное, что миллионы тонн грунта, которые за сотни лет накопились в дельте Днепра в виде островков, все будут прочищены большой водой и буквально в считаные дни смыты в акваторию Черного моря. И эти отложения потоком воды смоет далеко в море, что грозит отложениями ила, которые станут очередным локальным источником замора, которые будут наблюдаться значительно чаще, особенно в северо-западной шельфовой зоне. И когда настанет экологический баланс, говорить крайне сложно", − подытожил Балинский.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

Смотрите видео - Что сделал мир, чтобы предупредить трагедию на Каховской ГЭС:

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Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС Владислав Балинский
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