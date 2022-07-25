Экс-министров Януковича подозревают в госизмене из-за "Харьковских соглашений"

Александр Лавринович и Константин Грищенко / УНИАН

Правоохранители сообщили бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу о подозрении в государственной измене из-за "Харьковских соглашений".

По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины согласовали продление пребывания ЧФ России на территории Украины, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что в результате действий экс-министров и других фигурантов дела в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано Соглашение, которым на 25 лет продлевался срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

"Это создало благоприятные условия для последующего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя вместо вывода из Украины", - подчеркивают в прокуратуре.

Экс-министрам инкриминируется ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Как сообщает пресс-служба ГБР, согласно имеющейся в распоряжении следствия информации фигуранты дела скрываются за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

Отметим, что в сообщении не указаны фамилии бывших министров:

МИД Украины с марта 2010 года по декабрь 2012г возглавлял Константин Грищенко;

Минюст с марта 2010 года по июль 2013 года – Александр Лавринович.

Харьковские соглашения

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.

Харьковские соглашения – о чем сообщалось ранее: