Эксперт назвал главный риск для Украины, если США присоединятся к переговорам по Донбассу

Большие государства могут договориться между собой за спиной Украины / Reuters

Возможное участие США в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе имеет как плюсы, так и минусы для Украины. Это интересная инициатива, но Киеву нужно быть бдительным.

Такое мнение озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в комментарии Главреду. По его словам, с одной стороны, если Штаты присоединятся к переговорам в нормандском формате, то у Украины будет еще одна сторона, придерживающаяся такой позиции, которая нам нравится.

"Но, с другой стороны, это повышает риск, что большие государства просто договорятся между собой за нашей спиной, поскольку мы слабы и в переговорном плане, и в том, что у нас нет своего видения урегулирования конфликта, а отсутствие инициативы порождает угрозу: если вы не предлагаете выход, то кто-то придет и предложит", - сказал Куса.

Эксперт считает, что участие США в переговорах привносит новые вводные в переговорный процесс, которые во многом непредсказуемы, поэтому этого лучше не делать.

"В любом случае, если Россия согласится на участие в переговорах США, нам нужно будет не радоваться, а думать, почему она на это пошла, и быть бдительными, поскольку будет велик риск договоренностей на другом уровне за нашей спиной. Важно помнить, что Украина не является эпицентром интереса Штатов в регионе. У них своя глобальная повестка и свои вопросы к России, а у РФ – свои. И Украина здесь является лишь частью стратегии – и Москвы, и Вашингтона. Украина – всего лишь одна из арен для противостояния США и РФ, которую они могут использовать, как хотят", - резюмировал Куса.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах

Напомним: