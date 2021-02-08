Эксперт назвал главный риск для Украины, если США присоединятся к переговорам по Донбассу

Если Россия согласится на участие в переговорах США, Киеву нужно будет не радоваться, а думать, почему она на это пошла, и быть бдительным.
Возможное участие США в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе имеет как плюсы, так и минусы для Украины. Это интересная инициатива, но Киеву нужно быть бдительным.
Такое мнение озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в комментарии Главреду. По его словам, с одной стороны, если Штаты присоединятся к переговорам в нормандском формате, то у Украины будет еще одна сторона, придерживающаяся такой позиции, которая нам нравится.
"Но, с другой стороны, это повышает риск, что большие государства просто договорятся между собой за нашей спиной, поскольку мы слабы и в переговорном плане, и в том, что у нас нет своего видения урегулирования конфликта, а отсутствие инициативы порождает угрозу: если вы не предлагаете выход, то кто-то придет и предложит", - сказал Куса.
Эксперт считает, что участие США в переговорах привносит новые вводные в переговорный процесс, которые во многом непредсказуемы, поэтому этого лучше не делать.
"В любом случае, если Россия согласится на участие в переговорах США, нам нужно будет не радоваться, а думать, почему она на это пошла, и быть бдительными, поскольку будет велик риск договоренностей на другом уровне за нашей спиной. Важно помнить, что Украина не является эпицентром интереса Штатов в регионе. У них своя глобальная повестка и свои вопросы к России, а у РФ – свои. И Украина здесь является лишь частью стратегии – и Москвы, и Вашингтона. Украина – всего лишь одна из арен для противостояния США и РФ, которую они могут использовать, как хотят", - резюмировал Куса.
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Напомним:
- 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к переговорам в нормандском формате.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что США смогут полноценно присоединиться к нормандскому формату (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования ситуации на Донбассе, хотя, по сообщениям СМИ, Джо Байден рассматривает присоединение к нормандской четверке.
- В Министерстве иностранных дел России заявили, что расширение нормандского формата за счет США нужно Украине, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин согласится на участие США в нормандских переговорах по Донбассу и что будет, если он воспротивится.