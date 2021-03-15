Эксперт назвал условие окончания войны на Донбассе

Тарас Загородний оценил шансы на начало работы над новой дорожной картой урегулирования ситуации на Донбассе / УНИАН

Пока у власти в России остается режим Путина, на завершение войны на Донбассе рассчитывать не стоит. Отдельные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) станут своего рода Приднестровьем.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, пока что на Донбассе сохраняется вялотекущий конфликт, и, скорее всего, так и останется. Причем Загородний считает, что и Европу, и Украину устраивает нынешнняя ситуация – "ни мира, ни войны, потому что почти не стреляют, почти нет жертв".

Четкое следование Минским соглашениям Украине невыгодно, отметил эксперт.

"Готовности подписать новое соглашение нет. А без передачи Украине контроля над границей и выполнения пунктов безопасности в первую очередь говорить не о чем. Скорее всего, и в дальнейшем ничего не изменится. Мы так и не будем выполнять Минск как никчемный документ по одной простой причине: есть вероятность, что после смены Путина удастся договориться с новой российской администрацией, что Россия, сохранив лицо, уйдет с Донбасса", - резюмировал Загородний.

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