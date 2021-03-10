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У Кравчука спрогнозировали ответ России по мирному плану на Донбассе

10 марта 2021, 20:03
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В ТКГ рассказали, какой ответ даст Россия по представленному мирному плану по Донбассу.

Донбасс
Мирный план по Донбассу представили России / REUTERS

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш считает, что новый план совместных шагов по мирному урегулированию на Донбассе, который разработали Украина, Германия и Франция, вызовет протесты со стороны России.

"К сожалению, я не видел этого плана. По состоянию на прошлую неделю я не видел человека в делегации, который бы видел его... Мы знаем, что он отличается от плана, который представил Кравчук, который мы обсуждаем в ТКГ. На этой неделе мы узнали из выступления Ермака, что этот план окончен. Это, собственно, нельзя назвать планом, это предложения по кластерам – ряд мероприятий для выполнения Минских соглашений", - сказал Гармаш.

По словам Гармаша, Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом, "поскольку нормандская четверка не может вмешиваться в дела Украины".

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"Поэтому я прогнозирую, что Россия не примет и этот план, предложенный Германией, Францией и Украиной", - говорит Гармаш, передает Украина 24.

Гармаш добавил, что Украина на переговорах в рамках ТКГ продолжает настаивать на рассмотрении ее предложений, известных как план Кравчука. В свою очередь Россия настаивает на обсуждении плана ОРДЛО.

Мирный план по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак, который также представляет Украину на консультациях в нормандском формате на уровне политических советников, заявил, что "на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
  • Ермак добавил, что если Россия не соглашается, "это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации на Донбассе.

война на Донбассе ТКГ Сергей Гармаш
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