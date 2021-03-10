У Украины будет окно возможностей, чтобы вернуть Донбасс, но есть "но" – эксперт

Когда закончится война на Донбассе - ответ эксперта / УНИАН

Своим прогнозом, когда закончится война на Донбассе, поделился политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Во время чата на Главреде эксперт пояснил, что пока у власти в России остается режим Владимира Путина – не стоит рассчитывать на завершение войны на Донбассе. По его прогнозу, вялотекущий конфликт, который наблюдается на Донбассе сегодня, так и будет продолжаться в ближайшей перспективе.

"Донбасс станет своего рода Приднестровьем. Только после смены власти в России у нас появится возможность решить вопрос Донбасса. Да и то, эта возможность будет сохраняться недолго", – подчеркнул он.

Загородний напомнил, что после распада Советского Союза Россия уже пыталась присоединить к себе часть украинских территорий. Но тогда у нее не хватило для этого ресурсов и возможностей.

Читайте такжеУкраина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки"Уже тогда Москва хотела разделить Украину, что становится понятным из воспоминаний Леонида Кравчука. Он рассказывал, что в те времена в Украину приезжали российские делегации и вещали, что, мол, в нашей стране половина населения – это русские, а также пытались провернуть дело с Крымом. Но тогда им это не удалось: у России не было ни сил, ни денег, плюс была проблема Чечни, а также множество других внутренних проблем. Сейчас таких внутренних проблем, как были тогда, в РФ нет", – рассказал эксперт.

В то же время после ухода Путина у украинских властей появится небольшое окно возможностей, подчеркнул он.

"После отхода Путина от власти какое-то время в России будет бардак и "война всех против всех", потому что там никогда не бывает просто при смене власти… Соответственно, когда произойдет смена власти в РФ, откроется окно возможностей (в пределах года), которое позволит нам создать предпосылки для России, чтобы она, сохранив лицо, ушла с Донбасса", – пояснил Загородний.

При этом эксперт сомневается, что украинская власть готова воспользоваться этой возможностью.

Читайте такжеОбострение к лету: почему Россия стягивает танки и военных на ДонбассОн также советует не надеяться, что возвращению Донбасса поспособствует приход к власти Алексея Навального. По его словам, Навальный "особо не изменит политику Российской Федерации, в том числе в отношении Украины".

"Потому я не исключаю, что Донбасс превратится в Приднестровье, то есть будет существовать в таком же режиме, как Приднестровье в Молдове: будут сняты все санкции, "ЛНР" и "ДНР" включат в экономическую жизнь Украины, предприятия, которые находятся на неподконтрольных территориях, будут зарегистрированы в Украине, а политически этот регион будет жить сам по себе, а у Украины перед ним не будет никаких социальных обязательств", – резюмировал Загородний.

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