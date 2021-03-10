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У Меркель отреагировали на заявление Зеленского о нормандской встрече

10 марта 2021, 18:29
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Правительство Германии рассмотрит предложение президента Украины о встрече нормандской четверки.

Германия
Берлин принял к сведению заявление Зеленского по нормандскому формату / pixabay

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла во внимание заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выразил готовность провести встречи отдельно с каждым из лидеров нормандской четверки, в случае, если будет затягиваться проведение совместной встречи лидеров стран в нормандском формате.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер Ангела Меркель находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками "нормандского формата", – заявили в кабмине ФРГ, пишет ТАСС.

При этом представитель немецкого правительства отказался назвать, когда может быть встреча нормандской четверки или двухсторонняя встреча Зеленского с Меркель, отметив, что "своевременно проинформирует" об этом.

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Накануне, президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к нормандскому саммиту (Германия, Франция, Украина, РФ). В случае, если лидеры не смогут собраться на саммит, глава государства выразил готовность встретиться лично с каждым.

"В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров нормандской четверки. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного, значит, я встречусь с каждым отдельно. Откладывать решение этого вопроса не получится", — сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

Отметим, последняя встреча лидеров нормандского формата состоялась 9 декабря 2019 года.

Встречи в нормандском формате и переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

  • 12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Андрея Ермака, дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.

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