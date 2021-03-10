У Меркель отреагировали на заявление Зеленского о нормандской встрече

Берлин принял к сведению заявление Зеленского по нормандскому формату / pixabay

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла во внимание заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выразил готовность провести встречи отдельно с каждым из лидеров нормандской четверки, в случае, если будет затягиваться проведение совместной встречи лидеров стран в нормандском формате.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер Ангела Меркель находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками "нормандского формата", – заявили в кабмине ФРГ, пишет ТАСС.

При этом представитель немецкого правительства отказался назвать, когда может быть встреча нормандской четверки или двухсторонняя встреча Зеленского с Меркель, отметив, что "своевременно проинформирует" об этом.

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Накануне, президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к нормандскому саммиту (Германия, Франция, Украина, РФ). В случае, если лидеры не смогут собраться на саммит, глава государства выразил готовность встретиться лично с каждым.

"В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров нормандской четверки. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного, значит, я встречусь с каждым отдельно. Откладывать решение этого вопроса не получится", — сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

Отметим, последняя встреча лидеров нормандского формата состоялась 9 декабря 2019 года.

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