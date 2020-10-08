Эксперт объяснил, что скрывается за заявлением МИД о британской военной базе в Украине

По мнению специалиста, всколыхнувшее украинское общество заявление главы МИД о британской военной базе в Украине следует трактовать однозначно.
Недавнее заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что уже в ближайшем будущем на территории Украины появится полноценная британская военная база – не более чем часть стандартного дипломатического диалога.
Об этом в комментарии Главреду рассказал руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко.
"Заявление Кулебы – это просто заявление вежливости. Есть статья Конституции Украины, которая говорит о запрете создания иностранных военных баз на территории Украины. Потому Кулеба как дипломат сделал дипломатически вежливое заявление, понимая, что Зеленский как раз едет в Лондон и нужно с английской галантностью пообещать британцам то, что заранее нельзя выполнить", – считает эксперт.
По мнению Бондаренко, недавний контракт на постройку для Украины на британских верфях нескольких кораблей никак не связан с перспективой появления в стране вышеуказанной базы.
"Потому я пока не вижу каких-либо угроз или тенденции "все пропало". Целевой контракт на постройку кораблей, подписанный Зеленским, не имеет с постройкой базы ничего общего. Если он поможет заработать судостроительной отрасли, про которую государство сегодня не слишком заботится, это только пойдет нам на пользу", – подытожил он.
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Британская военна база в Украине - что было ранее:
- В интервью ВВС руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил - официальный Киев готов дать согласие на размещение британских войск в формате базы на своей территории в случае такой необходимости.
- Более того, дипломат утверждал - Украина может проводить больше военных учений с Великобританией, которая активно поддерживает украинцев в борьбе с российской агрессией.
- Последние на данный момент такие учения прошли в сентябре нынешнего года. Они назывались Объединенные усилия-2020. В их рамках произошла высадка украинских и британских десантников в Николаевской области.