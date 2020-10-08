Эксперт объяснил, что скрывается за заявлением МИД о британской военной базе в Украине

Эксперт объяснил, что скрывается за заявлением о британской базе / Reuters

Недавнее заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что уже в ближайшем будущем на территории Украины появится полноценная британская военная база – не более чем часть стандартного дипломатического диалога.

Об этом в комментарии Главреду рассказал руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко.

"Заявление Кулебы – это просто заявление вежливости. Есть статья Конституции Украины, которая говорит о запрете создания иностранных военных баз на территории Украины. Потому Кулеба как дипломат сделал дипломатически вежливое заявление, понимая, что Зеленский как раз едет в Лондон и нужно с английской галантностью пообещать британцам то, что заранее нельзя выполнить", – считает эксперт.

По мнению Бондаренко, недавний контракт на постройку для Украины на британских верфях нескольких кораблей никак не связан с перспективой появления в стране вышеуказанной базы.

"Потому я пока не вижу каких-либо угроз или тенденции "все пропало". Целевой контракт на постройку кораблей, подписанный Зеленским, не имеет с постройкой базы ничего общего. Если он поможет заработать судостроительной отрасли, про которую государство сегодня не слишком заботится, это только пойдет нам на пользу", – подытожил он.

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Британская военна база в Украине - что было ранее: