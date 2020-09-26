Эксперт объяснил, почему сложно установить причину трагедии Ан-26 под Чугуевом

В результате трагедии под Чугуевом погибли 26 человек / dsns.gov.ua

Военно-транспортный самолет Ан-26 способен совершить посадку в наиболее непростых условиях. Следовательно, выяснить реальную причину катастрофы будет очень сложно. Не исключено, что у пилотов самолета возникло сразу несколько проблем.

Об этом рассказал авиаэксперт Вячеслав Коновалов в эфире телеканала Украина 24.

"Ан-26 – это военный самолет, который может приземлиться даже в самых сложных условиях. Поэтому предполагать причины катастрофы очень сложно. Возможно, у пилотов возникла накладка одновременно по нескольким проблемам", - полагает эксперт.Читайте такжеНазвана возможная причина крушения самолета возле Чугуева

Крушение Ан-26 под Чугуевом

Катастрофа военно-транспортного самолета под Чугуевом Харьковской области произошла примерно в 20:45 в 2 километрах от военного аэропорта. Крушение самолета случилось при заходе на посадку.

В результате трагедии погибли 25 человек. На борту самолета находились курсанта военного университета имени Кожедуба в Харькове. Двум курсантам удалось прыгнуть с парашютом с самолета. Один скончался в больнице. Другой находится на лечении.

В Минобороны предварительной причиной крушения самолета ВС ВСУ назвали отказ датчика в двигателе самолета.

По информации Службы безопасности Украины, самолетом управлял командир экипажа. В 20:38 он сообщил об отказе левого двигателя.

В Украине объявили траур. В Харьковскую область на место трагедии приехал президент Владимир Зеленский. Глава государства распорядился прекратить все полеты на самолетах типа Ан-26 до того момента, как будут выяснены все обстоятельства трагедии.

Кабмин провел экстренное заседание, в ходе которого правительство приняло ряд решений по авиакатастрофе Ан-26 в Чугуеве.

В Украине объявлен траур. В Харьковскую область на место трагедии прибыл президент Владимир Зеленский. Он поручил прекратить все полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения всех обстоятельств.

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