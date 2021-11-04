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Эксперт объяснил, почему Яроша нужно было назначить советником главнокомандующего ВСУ "по-тихому"

4 ноября 2021, 03:54
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Назначение Яроша могут использовать как в РФ в качестве дополнительного аргумента о подготовке Киева к войне, так и внутри страны.

Ярош
Дмитрий Ярош стал советником Главнокомандующего ВСУ / фото pravda.com.ua

Назначение командующего Украинской добровольческой армии, бывшего лидера движения Правый сектор Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины создает дополнительные проблемы для президента Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, данное назначение могут использовать как в РФ в качестве дополнительного аргумента о подготовке Киева к войне, так и внутри страны.

"Ведь часть общества, которая его поддерживает, начнет обвинять его в том, что Зеленский не выполнил свои обещания насчет мира на Донбассе и даже ведет ситуацию в противоположном направлении", - объяснил Золотарев.

Кроме того, по его словам сейчас перед Украиной возникла необходимость договариваться с РФ и Беларусью - как минимум для того, чтобы не оказаться в энергетическом коллапсе. А назначение Яроша советником главнокомандующего ВСУ явно не будет способствовать диалогу.

"Ведь если главком подтягивает к себе лидера одного из наиболее заметных незаконных вооруженных формирований (так как де-юре добробаты не имеют никакого статуса), то хороших последствий от этого ждать не приходится", - считает эксперт.

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При этом Золотарев отметил, что если президенту посоветовали назначить Яроша советником, чтобы угодить патриотически настроенному электорату, значит они это явно оценят. Но это стоило сделать "по-тихому", а не с открытой демонстрацией удостоверения.

Как сообщал Главред, командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер движения Правый сектор Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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