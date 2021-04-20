"Гвоздь в крышку гроба": Ярош раскрыл последствия вторжения РФ в Украину

Дмитрий Ярош уверен, что Украина освободится от влияния России / УНИАН

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош спрогнозировал, чем может обернуться для Российской Федерации вторжение в Украину.

По его словам, широкомасштабная война против Украины станет "гвоздем в гроб Российской империи в том виде, в котором она существует сегодня", передает Obozrevatel.

Ярош уверен, что победа будет за Украиной, хотя цена и будет высокой.

"Бог милостив. Бог сделает все для того, чтобы фактор империи российской больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживем свободной нормальной жизнью. Победа будет за нами при любых раскладах. Вопрос только в количестве жертв. Как с той стороны, так и с нашей. Потому что погибать там будут снова лучшие представители украинской нации", - отметил Ярош.

Читайте такжеВторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины"Но при всем этом кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, за свободу – она никогда не проливается зря. Украина будет. И все будет – Украина!", - резюмировал глава УДА.

Как сообщал Главред, командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош считает возможной аннексию Россией оккупированной части Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Но наиболее вероятным вариантом может быть признание Россией ЛДНР на государственном уровне.

Агрессия России против Украины - о чем ранее писал Главред: