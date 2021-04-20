"Гвоздь в крышку гроба": Ярош раскрыл последствия вторжения РФ в Украину

Победа будет за Украиной, хотя цена и будет высокой. Снова будут погибать лучшие представители украинской нации.
Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош спрогнозировал, чем может обернуться для Российской Федерации вторжение в Украину.
По его словам, широкомасштабная война против Украины станет "гвоздем в гроб Российской империи в том виде, в котором она существует сегодня", передает Obozrevatel.
Ярош уверен, что победа будет за Украиной, хотя цена и будет высокой.
"Бог милостив. Бог сделает все для того, чтобы фактор империи российской больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживем свободной нормальной жизнью. Победа будет за нами при любых раскладах. Вопрос только в количестве жертв. Как с той стороны, так и с нашей. Потому что погибать там будут снова лучшие представители украинской нации", - отметил Ярош.
Читайте такжеВторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины"Но при всем этом кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, за свободу – она никогда не проливается зря. Украина будет. И все будет – Украина!", - резюмировал глава УДА.
Как сообщал Главред, командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош считает возможной аннексию Россией оккупированной части Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Но наиболее вероятным вариантом может быть признание Россией ЛДНР на государственном уровне.
Агрессия России против Украины - о чем ранее писал Главред:
- Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон.
- Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.
- Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский оценил, может ли армия РФ разгромить ВСУ.