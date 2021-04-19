Вторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины

Дмитрий Ярош / Reuters

Если Россия захочет вторгнуться в Украину, то внезапно сделать это у нее уже не получится. При этом Украина выдержит удар, хотя это и будет стоить жертв.

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в интервью Obozrevatel. По его словам, у Украины есть огромный резерв – это люди, которые знают, что такое война. Бойцы, которые воевали в 2014-15 годах, готовы в любой момент вернуться в строй.

"Безусловно, это будет совсем другая война для россиян, чем это было в 2014 году. Когда масса необстрелянных, неподготовленных, не экипированных, не вооруженных людей противостояла их нашествию тогда", - отметил Ярош.

Он спрогнозировал, как далеко вглубь удалось бы продвинуться россиянам до того, как их украинцы остановят.

"Это зависит от направлений ударов. Внезапности как таковой у них уже не получится. Сейчас все наши войска приведены в состояние повышенной боевой готовности. В принципе, ждут на разных направлениях. Но при всем этом плотность наших заслонов – назовем это так – она не везде одинакова", - отметил командующий УДА.

Читайте такжеСколько будет стоить Украине восстановление Донбасса: названы огромные суммы"Если это будет условный удар с севера – они, мне кажется, имеют шанс там вклиниться в какую-то глубину. Если удар будет с юга, из Крыма – там начнется хорошее "рубилово" прямо на перешейке... Здесь очень разные варианты. Я не вижу у них, например, возможности прорвать восточный фронт. Именно там у нас сил и средств достаточно, чтобы их сдержать и перемолоть (…) Но это лишь предположение, прогнозы. На войне время от времени все складывается совсем иначе, чем прогнозируется", - отметил Ярош.

Тем не менее он уверен, что Украина сможет противостоять вторжению России.

"Это будут потери с нашей стороны – и немаленькие. И общество должно быть к этому готово. Но если за каждого нашего погибшего героя мы будем забирать десяток жизней тех "орков", что пришли и еще будут приходить в Украину – мы нанесем им такие потери, которые сделают невозможным их продвижение по нашей земле", - резюмировал Ярош.

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