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Вторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины

19 апреля 2021, 07:56
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Украина сможет противостоять вторжению России. У страны есть огромный резерв – это люди, которые знают, что такое война. Они готовы вернуться в строй.

Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош / Reuters

Если Россия захочет вторгнуться в Украину, то внезапно сделать это у нее уже не получится. При этом Украина выдержит удар, хотя это и будет стоить жертв.

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в интервью Obozrevatel. По его словам, у Украины есть огромный резерв – это люди, которые знают, что такое война. Бойцы, которые воевали в 2014-15 годах, готовы в любой момент вернуться в строй.

"Безусловно, это будет совсем другая война для россиян, чем это было в 2014 году. Когда масса необстрелянных, неподготовленных, не экипированных, не вооруженных людей противостояла их нашествию тогда", - отметил Ярош.

Он спрогнозировал, как далеко вглубь удалось бы продвинуться россиянам до того, как их украинцы остановят.

"Это зависит от направлений ударов. Внезапности как таковой у них уже не получится. Сейчас все наши войска приведены в состояние повышенной боевой готовности. В принципе, ждут на разных направлениях. Но при всем этом плотность наших заслонов – назовем это так – она не везде одинакова", - отметил командующий УДА.

Читайте такжеСколько будет стоить Украине восстановление Донбасса: названы огромные суммы"Если это будет условный удар с севера – они, мне кажется, имеют шанс там вклиниться в какую-то глубину. Если удар будет с юга, из Крыма – там начнется хорошее "рубилово" прямо на перешейке... Здесь очень разные варианты. Я не вижу у них, например, возможности прорвать восточный фронт. Именно там у нас сил и средств достаточно, чтобы их сдержать и перемолоть (…) Но это лишь предположение, прогнозы. На войне время от времени все складывается совсем иначе, чем прогнозируется", - отметил Ярош.

Тем не менее он уверен, что Украина сможет противостоять вторжению России.

"Это будут потери с нашей стороны – и немаленькие. И общество должно быть к этому готово. Но если за каждого нашего погибшего героя мы будем забирать десяток жизней тех "орков", что пришли и еще будут приходить в Украину – мы нанесем им такие потери, которые сделают невозможным их продвижение по нашей земле", - резюмировал Ярош.

Агрессия России против Украины - о чем ранее писал Главред:

  • Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.
  • Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон.
  • Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.
  • Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский оценил, может ли армия РФ разгромить ВСУ.
  • 12 апреля заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что из-за наращивания российских войск у границы Украины, численность военных РФ вскоре должна удвоиться.
  • Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран относительно стягивания Россией войск к украинским границам, все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.

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