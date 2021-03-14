Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени

Свет по всей стране будет включаться на один час раньше / Wikipedia

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что отмена перехода на летнее время не принесет украинцам никакой пользы и кроме того влетит в копеечку.

Как рассказал эксперт Главреду, если отменить летнее время, то это будет означать сокращение светового дня на один час.

"Соответственно, свет по всей стране будет включаться на один час раньше и плюс нужен будет дополнительный час на освещение. Нехитрые подсчеты показывают, что 17 миллионов домохозяйств в стране только на освещение потратят около 2 миллиардов гривен за полгода. Если сюда же добавить наружное освещение в городах и на трассах, то наберется еще большая сумма", - отметил Скубченко.

Он напомнил, что Минэнерго ранее отчитывалось о том, что промышленность Украины стала потреблять меньше электроэнергии.

"Соответственно, нужно увеличивать этот показатель за счет освещения. Потому все эти разговоры о отмене переводе часов как уходу подальше от Москвы - полный бред. Патриотизмом в нашей стране можно прикрыть любое воровство, но здесь нет никакого здравого смысла и, тем более, пользы для людей", - считает глава Жилищного союза.

Скубченко добавил, что единственное, для чего это делается – чтобы отобрать деньги на погашение сверхвысокого тарифа для зеленой энергетики, весомая часть доходов от которой уходит к бизнесмену Ринату Ахметову.

"Так что всё справедливо: людям — тарифы, Ахметову — дворцы", - резюмировал Скубченко.

Напомним, ранее член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что в конце 2020 года Ринат Ахметов купил для своего сына виллу в пригороде швейцарской Женевы. Стоимость покупки - 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен.

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Перевод часов на летнее и зимнее время