Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени

Патриотизмом в нашей стране можно прикрыть любое воровство, считает Александр Скубченко.
Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что отмена перехода на летнее время не принесет украинцам никакой пользы и кроме того влетит в копеечку.
Как рассказал эксперт Главреду, если отменить летнее время, то это будет означать сокращение светового дня на один час.
"Соответственно, свет по всей стране будет включаться на один час раньше и плюс нужен будет дополнительный час на освещение. Нехитрые подсчеты показывают, что 17 миллионов домохозяйств в стране только на освещение потратят около 2 миллиардов гривен за полгода. Если сюда же добавить наружное освещение в городах и на трассах, то наберется еще большая сумма", - отметил Скубченко.
Он напомнил, что Минэнерго ранее отчитывалось о том, что промышленность Украины стала потреблять меньше электроэнергии.
"Соответственно, нужно увеличивать этот показатель за счет освещения. Потому все эти разговоры о отмене переводе часов как уходу подальше от Москвы - полный бред. Патриотизмом в нашей стране можно прикрыть любое воровство, но здесь нет никакого здравого смысла и, тем более, пользы для людей", - считает глава Жилищного союза.
Скубченко добавил, что единственное, для чего это делается – чтобы отобрать деньги на погашение сверхвысокого тарифа для зеленой энергетики, весомая часть доходов от которой уходит к бизнесмену Ринату Ахметову.
"Так что всё справедливо: людям — тарифы, Ахметову — дворцы", - резюмировал Скубченко.
Напомним, ранее член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что в конце 2020 года Ринат Ахметов купил для своего сына виллу в пригороде швейцарской Женевы. Стоимость покупки - 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен.
Читайте такжеВрач пояснил, какое время лучше для человека – зимнее или летнее
Перевод часов на летнее и зимнее время
- Традицию переводить часы на летнее время основала Великобритания в 1908 году.
- Украина в составе тогдашнего СССР начала осуществлять переход на зимнее время с 1981 года.
- Россия отменила сезонный перевод часов в 2011 году, оставив летнее время. Однако в 2014 году поменяла решение и на постоянной основе перешла на зимнее время.
- В странах Евросоюза переход на летнее время и обратно является обязательным с 2001 года. В целом, на сегодня на летнее и зимнее время переходят более 110 стран мира.
- В 2021 году переход на летнее время произойдет в ночь с 27 на 28 марта в 3 часа ночи, часы нужно будет перевести на час вперед.
- Эксперты говорят, что готовится к смене времени стоит за неделю до перехода на зимнее время.
- Украина хочет изменить правила перевода часов на летнее и зимнее время. 3 марта Рада пока что предварительно – в первом чтении – приняла законопроект, который предлагает отменить перевод часов на летнее время.