Эксперт поведал, чем помогут ВСУ норвежские ракеты Hellfire

Норвегия предоставит Украине ракеты Hellfire. Это достаточно эффективное вооружение, имеющее много преимуществ, заявил военный эксперт Олег Катков.
Норвегия предоставит ВСУ мощные ракеты Hellfire, которые достаточно эффективны в бою и имеют множество преимуществ. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор портала Defense Express Олег Катков.
"Hellfire – это такой бестселлер на рынке вооружения", – подчеркнул военный эксперт.
Катков рассказал, что Hellfire часто адаптируется, например, для пуска с земли. Если вспомнить такие ракеты, как Brimstone, поставляемые Великобританией, – это тоже будет Hellfire, но модернизированная.
"Скандинавы – и норвежцы, и шведы – взяли этот Hellfire и сделали из него переносной противокорабельный комплекс на самом деле. То есть приспособили его для пуска с земли", – заявил он.
То есть, пояснил эксперт, скандинавы просто сделали из Hellfire некий компактный протикорабельный комплекс, потому что у них специфические задачи по обороне собственного побережье. И им нужен был именно такой комплекс.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.
Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.
Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.
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