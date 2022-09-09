Эксперт поведал, чем помогут ВСУ норвежские ракеты Hellfire / коллаж фото Википедия и УНИАН

Норвегия предоставит ВСУ мощные ракеты Hellfire, которые достаточно эффективны в бою и имеют множество преимуществ. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор портала Defense Express Олег Катков.

"Hellfire – это такой бестселлер на рынке вооружения", – подчеркнул военный эксперт.

Катков рассказал, что Hellfire часто адаптируется, например, для пуска с земли. Если вспомнить такие ракеты, как Brimstone, поставляемые Великобританией, – это тоже будет Hellfire, но модернизированная.

"Скандинавы – и норвежцы, и шведы – взяли этот Hellfire и сделали из него переносной противокорабельный комплекс на самом деле. То есть приспособили его для пуска с земли", – заявил он.

То есть, пояснил эксперт, скандинавы просто сделали из Hellfire некий компактный протикорабельный комплекс, потому что у них специфические задачи по обороне собственного побережье. И им нужен был именно такой комплекс.

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