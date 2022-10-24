Эксперт пояснил, почему вражеские генералы не могут ничего противопоставить ВСУ / 43 ОАБр имени гетьмана Тараса Тряcыло, Радио Свобода

Русской оккупационной армии с тем генералитетом, который у нее есть сейчас, нечего противопоставить ВСУ в воинских вопросах. С таким заявлением выступил известный русский политолог и оппозиционер Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Это целая популяция российских генералов - Шаманов, Гурулев, Дворников или Конюхов. С такими генералами Россия не может ничего противопоставить Украине в военном плане. Итак, первое непростое решение Суровикина ‒ уход из Херсона, видимо, они приняли это решение, как неизбежное, ‒ сказал Пионтковский.

По словам эксперта, назначение диктатором Путиным командующим русской армией генерала Суровикина ‒ хорошая новость для Украины. Хотя бы потому что тот, по мнению Пионтковского, "не только негодяй, но и клинический идиот".

"Несколько слов о Суровикине. Мы знали, что это полный мерзавец, негодяй, палач Сирии, мясник Алеппо, военный преступник, совершивший свои чудовищные преступления в Сирии. И вот мы увидели этого человека вживую, он выступал на телевидении, это было не интервью, он что-то, двигая губами, с большими усилиями читал написанное ему по слогам", ‒ подытожил эксперт.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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