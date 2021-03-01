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Эксперт рассказал, почему пять млн украинцев остались без повышения пенсии

1 марта 2021, 19:26
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Павловский рассказал, кому забыли поднять пенсии и почему существует проблема с индексацией пенсии.

Пенсии
В Украине с 1 марта проиндексировали пенсии / УНИАН

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал о проблемах индексации пенсии в Украине.

"Есть проблема в том, что индексируют пенсии не всем 13 млн пенсионеров, а только 8 млн. И нам говорят: средняя выплата 300 гривен. Но при этом 70% пенсионеров, имеющих минимальные пенсии, получают 100-150 гривен. Компенсирует ли это повышение оплату коммуналку, за продукты питания? Безусловно, то, что выплачивается, это лучше, чем ноль. Очень хорошо, что соблюЧитайте такжеВ Минсоцполитики назвали дату получения украинцами повышенных пенсийдена норма закона, и с 1 марта будут выплаты", — сказал он.

Также эксперт отметил, что о некоторых категориях пенсионеров в который раз забыли.

"Вместе с тем уже не первый год забывают о таких категориях, как экс-военнослужащие, государственные служащие, ученые, чернобыльцы. Но наиболее униженными у нас есть госслужащие, которым индексацию не проводят с 2008 года", — сказал он, передает Украина 24.

Повышение пенсий - о чем ранее сообщал Главред:

  • В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
  • Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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