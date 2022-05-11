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Эксперт рассказал, с какими проблемами ВСУ столкнутся при освобождении Донбасса и Крыма

11 мая 2022, 03:07

Затруднения могут возникнуть и в процессе установления контроля ВСУ над государственной границей, считает известный военный эксперт Алексей Мельник.

ВСУ, флаг
Эксперт рассказал, с какими проблемами ВСУ столкнутся при освобождении Донбасса и Крыма/ коллаж фото УНИАН

Освобождение оккупированных районов Донбасса и аннексированного россиянами Крыма будет непростым и с большинством особенностей. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Обозревателю" высказал со-директор программ внешней политики и координатор международных проектов "Центра Разумкова", а также военный эксперт Алексей Мельник.

Установить контроль над ними будет гораздо труднее, говорит он, чем над остальными временно оккупированными территориями Украины ‒ из-за большого количества коллаборантов и людей, настроенных пророссийски.

Мельник также спрогнозировал, что часть местного населения оккупированного Донбасса может оказывать сопротивление украинским защитникам. С этой целью страна-агрессор Россия уже сегодня может вести подготовку на вышеуказанных территориях диверсантов.

При освобождении оккупированного Крыма, говорит Мельник, возможны аналогичные препятствия. Кроме того, свою роль сыграет наличие на полуострове большого количества российских военных.

Затруднения могут возникнуть и при установлении контроля над государственной границей, считает эксперт

"Украинские силы могут оказаться под постоянными обстрелами с российской территории, то есть сам вопрос взятия территории под надежный контроль также проблематичен", – сказал Мельник.

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Напомним, ранее Олег Жданов заявил о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украины.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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Автор: Егор Бунин
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