Эксперт спрогнозировал, могут ли скандалы вокруг УПЦ МП повлиять на помощь Запада Украине

Как говорит эксперт Андрей Смирнов, властям Украины все же стоит проводить гораздо более взвешенную религиозную политику.

Митрополит Павел и Андрей Смирнов / коллаж фото УНИАН и Острожская академия

Беспокойство стран Запада по поводу скандалов вокруг УПЦ МП (и, в частности, уголовного дела против ее одиозного иерарха митрополита Павла) вряд ли повлияет на помощь Украине в рамках украино-российской войны. Об этом в интервью Главреду заявил доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов.

"Конкретным следствием [беспокойства Запада − Главред] является то, что, во-первых, в парламенте зарегистрировано около 10 законопроектов, касающихся деятельности УПЦ МП в Украине, но они до сих пор не выносятся в сессионный зал. Во-вторых, длительное время СБУ не реагировала на деятельность одиозного митрополита Павла Лебедя, и только после упоминания им президента и его семьи были возбуждены уголовные производства за разжигание религиозной вражды и пропаганду войны. Поэтому власть, с одной стороны, пытается придерживаться принципов свободы совести, а с другой – защитить национальную безопасность Украины от российских влияний на церковную жизнь и убедить руководство УПЦ МП пойти на уступки", − сказал он.\

Тем не менее, считает Смирнов, властям Украины все же стоит проводить гораздо более взвешенную религиозную политику.

видео дня

"Это не повлияет на получение военной и финансовой помощи со стороны западных государств. Однако, если мы хотим продвигать позитивный имидж Украины в мире, нужно проводить взвешенную религиозную политику и не давать лишних поводов для обвинений в нарушении стандартов религиозной свободы. А это возможно сделать только путем недопущения силового противостояния, внесения изменений в законодательство и вынесения судебных решений относительно Киево-Печерской Лавры и персонально митрополита Павла Лебедя", − подытожил он.

Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинским властям то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в его дом. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры, на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

Вас могут заинтересовать такие новости: