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Эксперт спрогнозировал, могут ли скандалы вокруг УПЦ МП повлиять на помощь Запада Украине

7 апреля 2023, 01:35
Как говорит эксперт Андрей Смирнов, властям Украины все же стоит проводить гораздо более взвешенную религиозную политику.
Павел, Смирнов
Митрополит Павел и Андрей Смирнов / коллаж фото УНИАН и Острожская академия

Беспокойство стран Запада по поводу скандалов вокруг УПЦ МП (и, в частности, уголовного дела против ее одиозного иерарха митрополита Павла) вряд ли повлияет на помощь Украине в рамках украино-российской войны. Об этом в интервью Главреду заявил доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов.

"Конкретным следствием [беспокойства Запада − Главред] является то, что, во-первых, в парламенте зарегистрировано около 10 законопроектов, касающихся деятельности УПЦ МП в Украине, но они до сих пор не выносятся в сессионный зал. Во-вторых, длительное время СБУ не реагировала на деятельность одиозного митрополита Павла Лебедя, и только после упоминания им президента и его семьи были возбуждены уголовные производства за разжигание религиозной вражды и пропаганду войны. Поэтому власть, с одной стороны, пытается придерживаться принципов свободы совести, а с другой – защитить национальную безопасность Украины от российских влияний на церковную жизнь и убедить руководство УПЦ МП пойти на уступки", − сказал он.\

Тем не менее, считает Смирнов, властям Украины все же стоит проводить гораздо более взвешенную религиозную политику.

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"Это не повлияет на получение военной и финансовой помощи со стороны западных государств. Однако, если мы хотим продвигать позитивный имидж Украины в мире, нужно проводить взвешенную религиозную политику и не давать лишних поводов для обвинений в нарушении стандартов религиозной свободы. А это возможно сделать только путем недопущения силового противостояния, внесения изменений в законодательство и вынесения судебных решений относительно Киево-Печерской Лавры и персонально митрополита Павла Лебедя", − подытожил он.

Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинским властям то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в его дом. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры, на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

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