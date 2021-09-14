Эксперты обнаружили вред в свободном времени: где же "золотая середина"

Свободное время пагубно сказывается на здоровье человека / Tengrinews

Американские ученые из Калифорнийского и Пенсильванского университетов заявили, что избыток свободного времени пагубно влияет на состояние человека. Особенно, на чувство его благополучия и гармонию. Результаты исследования экспертов опубликованы в издании Journal of Personality and Social Psychology.

Исследователи проанализировали данные двух опросов более 35 тысяч американцев, которые детально рассказывали о том, чем они занимались в течение предыдущих суток и как это на них отражалось.

Эксперимент показал, что самочувствие улучшалось с увеличением свободного времени, но если его было не больше, чем два часа. А если доля "ничегонеделания" достигала пяти часов, то самочувствие существенно ухудшалось.

Второй эксперимент показал, что у людей с минимальным - 15 минут и максимальным 7 часов количеством свободного времени самочувствие оказалось хуже.

Поэтому очень важно не переутомляться и также важно не тратить много времени впустую.

"Оптимальный вариант ничего не делать - не больше двух часов в день", - заключили ученые.

Напомним, ранее индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала пять вредных привычек на голодный желудок. Она призвала отказаться от употребления чая и кофе сразу после пробуждения и не спорить с близкими. Таким образом, можно сделать свой день удачным.