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Обнаружена новая причина ожирения: ученые уверены, что это не переедание

14 сентября 2021, 01:05
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Главная причина ожирения - чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом.

Ожирение
Ожирение приходит не из-за переедания / YouTube

Международная группа ученых из США, Дании и Канады нашла новые основные причины ожирения. Исследователи утверждают, что они вовсе не связаны с количеством потребляемой пищи. Вся суть в ее составе. Об этом идет речь в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition, пишет EurekAlert.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ожирением страдают более 40% взрослых жителей США. Эти люди подвержены высокому риску развития сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа и определенных видов рака.

Традиционно методология по похудению рекомендует уменьшить количество получаемых калорий и увеличить их расход с помощью физической активности. Таким образом можно сбалансировать свою энергию.

Однако авторы этой работы предложили альтернативную углеводно-инсулиновую модель. Она гласит, что главная причина ожирения - чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности обработанных продуктов с большим количеством быстро усваиваемых углеводов.

Продукты такого рода составляют основу современного западного стиля питания и вызывают гормональные сдвиги, которые и замедляют главный процесс, отвечающий за ожирение - метаболизм.

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"Когда мы едим сильно переработанные углеводы, организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для питания мышц и других метаболически активных тканей", - указано в релизе.

Мозг, анализируя эту информацию, решает, что тело не получает достаточно энергии, и усиливает чувство голода.

"Сокращение потребления быстро усваиваемых углеводов не только устраняет основную причину накопления жира в организме, но и снимает постоянное чувство голода", - подытожили эксперты.

Напомним, ранее Главред писал, как правильно утром накормить школьника. Детям нужны продукты, которые "встряхивают" мозг. В частности, завтрак должен состоять из цельнозерновых каш.

Также ранее индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала пять вредных привычек на голодный желудок. Она призвала отказаться от употребления чая и кофе сразу после пробуждения и не спорить с близкими.

viber
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