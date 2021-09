Диетологи назвали главные ошибки худеющих

Диета должна сопровождаться регулярным питанием / Фото pixabay.com

Люди, которые мечтают похудеть, очень часто допускают ошибки в питании. Причем, намеренно. К примеру, они пропускают приемы пищи или употребляют продукты без содержания сахара.

Американские диетологи определили самые вредные привычки худеющих, которые не только вредят их здоровью, но и мешают достичь цели. Главные нарушения при похудении опубликовало издание Eat This, Not That!

Эксперт по питанию Роксана Эхсани рассказала о негативных последствиях отказа от перерывов на еду во время работы.

"Многие из нас могут испытывать соблазн работать во время завтрака и обеда, однако отсутствие надлежащего перерыва на еду на самом деле может принести больше вреда, чем пользы. Это может снизить продуктивность, настроение и гарантирует переедание вечером", – подчеркнула диетолог.

Кроме того, по словам Эсхани, лучше отказаться от приема пищи на рабочем месте, перед экранами телевизора, компьютера и телефона. Таким образом человек не получает удовольствия от еды и часто незаметно переедает.

Негативно сказывается на весе и спешка во время еды.

"Мозгу нужно около 20 минут, чтобы получить сигналы о насыщении. Если вы едите слишком быстро, то обязательно будете переедать", - заключила специалист.

Ее позицию поддерживает и коллега Кристен Смит, которая считает, что самой большой ошибкой людей, стремящихся сбросить вес, является нерегулярное питание.

"Многие не понимают, что для активного метаболизма нужно потреблять достаточное количество калорий, а пропуски приемов пищи, наоборот, замедляет обмен веществ", - отметила диетолог.

Смит рекомендует отказаться от безглютеновых диет и диет, которые рассчитаны на быстрый сброс веса.

О безглютеновых еще научных доказательств эффективности, а "экстремальные" способы влияют на психику и дают всего лишь кратковременный результат.

"Многие совершают ошибку, употребляя слишком много продуктов без сахара (например, печенья), будучи уверенными, что они не содержат калорий. На самом деле, такие продукты часто содержат большое количество жиров и углеводов", - добавила Смит.

