Составлен правильный завтрак для школьника

Спокон веков завтрак является самым важным приемом пищи в день. А вот для детей и , в частности, школьников - он превыше всего. О том, как правильно накормить ребенка перед школой рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она утверждает, что первые недели после длительного летнего отдыха являются наиболее сложными для организма. В это время организму нужна помощь. И, в первую очередь, это - витаминами группы B.

"Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины - "допинг" для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы", - говорит врач.

Также школьникам необходимо регулярно по утрам употреблять продукты, которые. так сказать, "встряхивают" мозг и активизируют когнитивные функции.

"В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, - это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами", - заключила Соломатина.

Реклама

Как видим, ничего сложного нет. Главное - придерживаться правил и организм вашего ребенка будет здоровым, а от этого напрямую зависят его успехи в обучении.

Смотрите на видео рецепт вкусной овсянки

Напомним, ранее индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала пять вредных привычек на голодный желудок. Она призвала отказаться от употребления чая и кофе сразу после пробуждения и не спорить с близкими.