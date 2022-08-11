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Ему было всего 28 лет: на Донбассе погиб украинский боксер-командир бригады

11 августа 2022, 12:54

28-летний Владимир Торогой погиб во время боя против оккупантов в Донецкой области.

ВСУ, Владимир Торогой
На Донбассе погиб боксер Владимир Торогой / Коллаж фото УНИАН, Федерация бокса Украины

В Донецкой области трагически погиб украинский боксер Владимир Торогой. Его убили российские оккупанты во время боя. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Известно, что украинскому защитнику Богдану было всего 28 лет, он был родом с Черновцов.

Боксер был командиром 20-й отдельной бригады специального назначения. Эти бригады относятся к формирования, которое готовится к проведению специальной операции.

"С большой скорбью сообщаем, что сегодня в войне с российскими захватчиками погиб боксер из Черновцов Владимир Торогой… Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Владимира. Светлая память", - говорится в сообщении.

Также в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины 17 июля при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

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