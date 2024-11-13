Энергетический пит-стоп: почему в Украину вернулись отключения света

Главное:
- С 7:00 до 20:00 для бизнеса и промышленности ввели ограничения электроснабжения
- Причины ограничений: ухудшение погоды, снижение импорта и падение мощности генерации
- Энергетики проводят "пит-стоп" - кратковременный перерыв для срочных ремонтов, чтобы восстановить оборудование
В среду, 13 ноября, для бизнеса и промышленности ввели ограничения электроснабжения. Причинами отключений света является ухудшение погодных условий, уменьшение импорта электроэнергии и снижение мощности генерации. Об этом сообщили в Укрэнерго и ДТЭК.
"Ограничения действуют с 7:00 до 20:00. Главная причина отключений - энергооборудование сильно побито обстрелами, ситуация остается сложной", - пояснили в ДТЭК.видео дня
По словам энергетиков, в Украине вынуждены провести так называемый "пит-стоп". Пит-стоп в этом случае - это короткий перерыв, необходимый для проведения срочных ремонтов, позволяющий быстро восстановить оборудование и подготовить его к дальнейшей работе.
Энергетики сравнили этот процесс с технической остановкой в автогонках, где механики быстро заменяют колеса и заправляют авто, чтобы гонщик мог завершить гонку.
"Так же и с энергетикой. Это особенно важно сейчас, во время отопительного периода. Энергетики работают круглосуточно, они делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию", - отметили в компании.
В Укрэнерго основными факторами, заставившими ввести графики ограничения, назвали три причины. Первой является кратковременное снижение мощности маневровых электростанций, обеспечивающих стабильную работу системы в периоды пиковых нагрузок.
Кроме того, в последнее время значительно сократились объемы импорта электроэнергии, а также существенно снизилась производительность солнечных электростанций из-за облачной погоды. Эти факторы заставили энергетиков временно ограничить поставки электроэнергии для бизнеса.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, 13 ноября из-за дефицита электроэнергии на территории нескольких областей Украины ввели графики ограничений. Ограничения мощности для промышленных потребителей действуют с 07:00 до 20:00.
Также известно, что ограничения не коснутся бытовых потребителей. Причина отключений - дефицит электроэнергии из-за повреждений после обстрелов и похолодания, сообщили в КГГА.
Как сообщал Главред, ракетные удары по критической инфраструктуре создают серьезный дефицит электроэнергии, поэтому в Украине зима будет тяжелой. Эксперты предупреждают, что резкое похолодание и удары по атомной энергетике могут повлечь отключение света до 20 часов.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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