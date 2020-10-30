Ермак объяснил послам G7, кто виноват в скандале с КСУ

КСУ закрыл реестр деклараций после внешнего вмешательства - Ермак / president.gov.ua

Конституционный суд Украины (КСУ) принял скандальное решение закрыть реестр деклараций из-за внешнего вмешательства, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Своим видением ситуации он поделился с послами стран "Большой семерки" (G7). Ермак заверил послов, что Киев обязательно найдет выход из этой ситуации, передает пресс-служба Офиса президента.

"По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации", – отмечается в сообщении.

Ермак заверил послов, что власти уже обеспечили работу реестров НАПК и в дальнейшем гарантируют работу всех антикоррупционных органов. Представитель ОП напомнил, что в Раду уже направлен законопроект об увольнении судей Конституционного суда.

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