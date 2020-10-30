Ермак объяснил послам G7, кто виноват в скандале с КСУ

Внешнее вмешательство во внутренние дела Украины продолжается, пожаловались в ОП.
Конституционный суд Украины (КСУ) принял скандальное решение закрыть реестр деклараций из-за внешнего вмешательства, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Своим видением ситуации он поделился с послами стран "Большой семерки" (G7). Ермак заверил послов, что Киев обязательно найдет выход из этой ситуации, передает пресс-служба Офиса президента.
"По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации", – отмечается в сообщении.
Ермак заверил послов, что власти уже обеспечили работу реестров НАПК и в дальнейшем гарантируют работу всех антикоррупционных органов. Представитель ОП напомнил, что в Раду уже направлен законопроект об увольнении судей Конституционного суда.
Конфликт с КСУ: что было ранее
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента Зеленского, заявил юрист Ростислав Кравец. По его словам, "предложенный законопроект неконституционен".
- Глава КСУ Александр Тупицкий призвал власти урегулировать конфликт и обратился к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Александру Разумкову с просьбой о переговорах.