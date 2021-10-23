Еще две области попали в "красную" зону карантина

В "красной" зоне сейчас 6 областей / УНИАН

С 26 октября Николаевская и Ровенская области переходят в "красную" зону карантина. Такое решение приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской и Ровенской областей, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов на своем Telegram-канале.

В "красной" зоне сейчас 6 областей

По состоянию на сейчас, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Сумская и Днепропетровская области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.

Читайте также"Народные методы не помогают": врач назвала симптом COVID-19, с которым нужно бежать в больницуСтоит напомнить, что по состоянию на утро субботы, 23 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 229 жителей страны. В том числе заболели 1777 детей и 438 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 330 человек.