Еще один А-50 испытывает судьбу: оккупанты нашли замену сбитому самолету

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в акватории Азовского моря снова появился российский самолет А-50 - борт "испытывает судьбу".
По его словам, после того, как была карта с пустыми враждебными целями, сейчас появились пять-шесть воздушных целей.
"В акватории Азовского моря появился знаменитый А-50, испытывающий свою судьбу. Здесь нет ничего удивительного, есть такие самолеты еще в России. Есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову. И, конечно, как же без беспилотников, следящих за линией фронта. Это Николаевская, Херсонская области — то, что за линией столкновения по Днепру они постоянно "пасутся". В реальном режиме сообщают врагу о наших войсках, наших позициях", — рассказал Игнат в эфире телемарафона.
Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22
Украинские военные сбили сразу два российских самолета над акваторией Азовского моря. Это произошло вечером 14 января. Речь идет о самолетах А-50 и Ил-22. Информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые.
РосСМИ опубликовали перечень членов экипажа, которые сейчас числятся "пропавшими без вести". Указывается, что среди них есть командир А-50 Вячеслав Левченко. Помимо Левченко за самолетом числятся еще пять членов экипажа. При этом список персонала А-50 "неполный".
Пока неизвестно, каким оружием были поражены А-50 и Ил-22. Некоторые эксперты предполагают, что спецоперация была осуществлена с использованием "блуждающего" Patriot.
Что известно о самолете А-50
А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.
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