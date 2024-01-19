Еще один А-50 испытывает судьбу: оккупанты нашли замену сбитому самолету

После того, как была карта с пустыми враждебными целями, сейчас появились пять-шесть воздушных целей.

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Юрий Игнат заявил, что в небе появился еще один российский А-50 / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, МО РФ

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в акватории Азовского моря снова появился российский самолет А-50 - борт "испытывает судьбу".

По его словам, после того, как была карта с пустыми враждебными целями, сейчас появились пять-шесть воздушных целей.

"В акватории Азовского моря появился знаменитый А-50, испытывающий свою судьбу. Здесь нет ничего удивительного, есть такие самолеты еще в России. Есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову. И, конечно, как же без беспилотников, следящих за линией фронта. Это Николаевская, Херсонская области — то, что за линией столкновения по Днепру они постоянно "пасутся". В реальном режиме сообщают врагу о наших войсках, наших позициях", — рассказал Игнат в эфире телемарафона.

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Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22

Украинские военные сбили сразу два российских самолета над акваторией Азовского моря. Это произошло вечером 14 января. Речь идет о самолетах А-50 и Ил-22. Информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые.

РосСМИ опубликовали перечень членов экипажа, которые сейчас числятся "пропавшими без вести". Указывается, что среди них есть командир А-50 Вячеслав Левченко. Помимо Левченко за самолетом числятся еще пять членов экипажа. При этом список персонала А-50 "неполный".

Пока неизвестно, каким оружием были поражены А-50 и Ил-22. Некоторые эксперты предполагают, что спецоперация была осуществлена с использованием "блуждающего" Patriot.

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

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