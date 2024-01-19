Сбитый А-50 россиян был "звездой" парадов "Победы" в Москве: известна история экипажа

Члены экипажа, в том числе командир, числятся как "пропавшие без вести".

https://glavred.info/ukraine/sbityy-a-50-rossiyan-byl-zvezdoy-paradov-pobedy-v-moskve-stala-izvestna-istoriya-ekipazha-10534421.html Ссылка скопирована

В России не так много А-50 / коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Сбитый ВСУ российский самолет А-50 участвовал в юбилейном параде Победы на Красной площади в 2022 году.

Издание "Агентство" приводит перечень членов экипажа, которые сейчас числятся "пропавшими без вести". Указывается, что среди них есть командир А-50 Вячеслав Левченко - именно он руководил А-50 во время торжественного мероприятия в Москве.

Помимо Левченко за самолетом числятся еще пять членов экипажа. При этом список персонала А-50 "неполный".

видео дня

В репортажах СМИ о юбилейном параде на Красной площади сообщали, что экипаж А-50У "состоит из пяти членов летного состава и десятерых операторов "второй кабины".

Сбиты А-50 и Ил-22

14 января украинские военные подбили сразу два российских самолета над Азовским морем. Речь идет об уничтожении А-50 и существенном поражении Ил-22.

Российские окружающие ресурсы подтверждают потерю Россией сразу нескольких бортов и постят фото последствий ударов, тогда как Кремль комментировать ситуацию отказывается.

А-50У - самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления стоимостью до 500 млн долларов. Применяется для поиска воздушных и наземных целей и управления истребителями. Его также называют "летающим радаром".

В то же время экипажу Ил-22 удалось "выжить" благодаря мощным средствам РЭБ самолета, которые якобы "отвели" ракету на расстояние в 500 м, поэтому взрыв только "задел" борт.

Пока неизвестно, каким оружием были поражены А-50 и Ил-22. Некоторые эксперты предполагают, что спецоперация была осуществлена с использованием "блуждающего" Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.